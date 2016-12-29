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Денис Попов: либо Кокорин реабилитируется, либо будет опускаться все ниже и ниже
Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов назвал Фёдора Смолова лучшим форвардом России 2016 года.
"Лучший нападающий года в России – Смолов, конечно. Он уже второй подряд здорово играет и забивает, что главное для нападающего. Фёдор – габаритный форвард, который хорошо цепляется за мяч. Я думаю, попробовать себя за границей ему стоит, а получится это у него или нет – покажет только время. Кокорин ещё имеет шансы проявить как следует? Ну, конечно, может. Сколько ему лет? 25? Ближайшие два года для него определяющие: либо он реабилитируется, либо будет опускаться всё ниже и ниже", - цитирует Попова "Евро-Футбол.Ру".
"Лучший нападающий года в России – Смолов, конечно. Он уже второй подряд здорово играет и забивает, что главное для нападающего. Фёдор – габаритный форвард, который хорошо цепляется за мяч. Я думаю, попробовать себя за границей ему стоит, а получится это у него или нет – покажет только время. Кокорин ещё имеет шансы проявить как следует? Ну, конечно, может. Сколько ему лет? 25? Ближайшие два года для него определяющие: либо он реабилитируется, либо будет опускаться всё ниже и ниже", - цитирует Попова "Евро-Футбол.Ру".
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