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Денис Попов: либо Кокорин реабилитируется, либо будет опускаться все ниже и ниже

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов назвал Фёдора Смолова лучшим форвардом России 2016 года.

"Лучший нападающий года в России – Смолов, конечно. Он уже второй подряд здорово играет и забивает, что главное для нападающего. Фёдор – габаритный форвард, который хорошо цепляется за мяч. Я думаю, попробовать себя за границей ему стоит, а получится это у него или нет – покажет только время. Кокорин ещё имеет шансы проявить как следует? Ну, конечно, может. Сколько ему лет? 25? Ближайшие два года для него определяющие: либо он реабилитируется, либо будет опускаться всё ниже и ниже", - цитирует Попова "Евро-Футбол.Ру".
Теги: Кокорин Смолов
Сегодня, 20:26
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№2 Написал: пончевед (Сегодня, 21:10) #
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куда еще ниже?он и так в зените играет...
Регистрация: 6.09.2011
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:05) #
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Кокорин достаточно неплохо играет сейчас, не хуже, чем в Динамо в лучшее время. Смолову уезжать? Куда? Зачем? Он уровня Карпина, Мостового, Аршавина? Денис Попов переусердствовал на тренировках с отработкой ударов головой. Факт.
Регистрация: 12.11.2007
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