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Георгий Полтавченко: стадион "Крестовский" - это уникальный объект
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поблагодарил генподрядчика и строителей стадиона "Крестовский" за работу.
"Стадион "Крестовский" - это уникальный объект. Вместе с ЗСД он формирует облик города XXI века. Это трудовой подвиг.
Что касается конечной стоимости строительства стадиона, мы придерживаемся сметы, которая была утверждена Госэкспертизой и корректировками, которые были утверждены в прошлом году. Основная сумма пошла и работает на экономику города", – цитирует Полтавченко "Фонтанка".
"Стадион "Крестовский" - это уникальный объект. Вместе с ЗСД он формирует облик города XXI века. Это трудовой подвиг.
Что касается конечной стоимости строительства стадиона, мы придерживаемся сметы, которая была утверждена Госэкспертизой и корректировками, которые были утверждены в прошлом году. Основная сумма пошла и работает на экономику города", – цитирует Полтавченко "Фонтанка".
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