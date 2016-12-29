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Георгий Полтавченко: стадион "Крестовский" - это уникальный объект

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поблагодарил генподрядчика и строителей стадиона "Крестовский" за работу.

"Стадион "Крестовский" - это уникальный объект. Вместе с ЗСД он формирует облик города XXI века. Это трудовой подвиг.

Что касается конечной стоимости строительства стадиона, мы придерживаемся сметы, которая была утверждена Госэкспертизой и корректировками, которые были утверждены в прошлом году. Основная сумма пошла и работает на экономику города", – цитирует Полтавченко "Фонтанка".
Теги: Полтавченко
Сегодня, 20:44
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7
(2)
№7 Написал: скальп (Сегодня, 21:47) #
  • -2
  •  (2)

это хомут на шее налогоплательщиков с зенитом вместе
Регистрация: 24.12.2016
№6 Написал: следующий (Сегодня, 21:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
Стадион "Крестовский" - это уникальный объект.

Конечно уникальный, если считать по времени стройки и стоимости, то второй после Египетских Пирамид.
Регистрация: 14.12.2012
№5 Написал: trent (Сегодня, 21:12) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
уникальный по распилу бабла...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№4 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Население страны и весь мир уже поняли какой он уникальный...
Регистрация: 14.06.2015
№3 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:59) #
  • 0
  •  (4)

Ой Жора-жлоб, ой Жора-жлоб, ну и чудила же ты.
Цитата: цитата
Вместе с ЗСД он формирует облик города XXI века
ЗСД понятно. На налоги построили платную дорогу, куда деньги - непонятно. А стадион? Или своровали, что ЗСД за 100 лет столько "инвесторам" не принесет?
Цитата: maradona72
Основная сумма пошла и работает на экономику города",


Это каким образом?

Деньги уворованы, воры - не наказаны. Теперь можно ворованный рубль смело вкладывать и получать 100.

Цитата: какзайчонок
И это хорошо!

Я бы даже сказал - окуеть.
Регистрация: 12.11.2007
№2 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 20:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
И это хорошо!
Регистрация: 15.03.2009
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:46) #
  • +1
  •  (5)

Основная сумма пошла и работает на экономику города",


Это каким образом?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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