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Константин Сарсания: Адриано непросто будет влиться в "Спартак"

Известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания считает, что нападающему Луису Адриано будет нелегко освоиться в "Спартаке", так как он долгое время не имел постоянной игровой практики в "Милане".

"Когда Адриано играл в донецком "Шахтере", можно было сказать, что он сильнее (форварда "Спартака") Зе Луиша. У него есть качества для того, чтобы превосходить Зе Луиша. Но это немного разного плана игроки. Понятно, что будет полтора месяца на сборах, чтобы освоиться в новой команде. Но Адриано непросто будет влиться в "Спартак", войти в игровой ритм, он же как минимум полгода не играл толком. "Спартак" делает все для того, чтобы укрепить команду для победы в чемпионате России. Луис Адриано сам по себе качественный форвард. В Донецке он хорошо играл, но в "Милане" почти не играет. Ничего такого сверхъестественного в этом трансфере не будет. В РФПЛ были и посильнее игроки. "Спартаку" в данный момент Адриано может помочь", - цитирует Сарсанию "Р-Спорт".
Теги: Сарсания Адриано Спартак
Сегодня, 21:23
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№6 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 21:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Так и не понял, зачем этот капризный бразил Спартаку? Надеюсь, что его переход - это утка.

видимо не утка,вроде как согласовали контракт на 2,5 года


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№5 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 21:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Надеюсь, что его переход - это утка.


К сожалению, это не утка.


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Работайте, братья! (с)
Регистрация: 24.09.2007
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:46) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Так и не понял, зачем этот капризный бразил Спартаку? Надеюсь, что его переход - это утка.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: скальп (Сегодня, 21:39) #
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просто Сарсанью давит жаба что он не имеет отношения к этой сделке,а Адриано способен усилить любой клуб РФПЛ
Регистрация: 24.12.2016
№2 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Главное - сначала " проставится " команде , а потом уже вольётся . Если он вообще попадёт в Спартак .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№1 Написал: Рырга (Сегодня, 21:36) #
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Посмотрел миланскую нарезку адриано...он там точно напа играл?
Регистрация: 25.09.2016
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