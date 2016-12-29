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Константин Сарсания: Адриано непросто будет влиться в "Спартак"
Известный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания считает, что нападающему Луису Адриано будет нелегко освоиться в "Спартаке", так как он долгое время не имел постоянной игровой практики в "Милане".
"Когда Адриано играл в донецком "Шахтере", можно было сказать, что он сильнее (форварда "Спартака") Зе Луиша. У него есть качества для того, чтобы превосходить Зе Луиша. Но это немного разного плана игроки. Понятно, что будет полтора месяца на сборах, чтобы освоиться в новой команде. Но Адриано непросто будет влиться в "Спартак", войти в игровой ритм, он же как минимум полгода не играл толком. "Спартак" делает все для того, чтобы укрепить команду для победы в чемпионате России. Луис Адриано сам по себе качественный форвард. В Донецке он хорошо играл, но в "Милане" почти не играет. Ничего такого сверхъестественного в этом трансфере не будет. В РФПЛ были и посильнее игроки. "Спартаку" в данный момент Адриано может помочь", - цитирует Сарсанию "Р-Спорт".
"Когда Адриано играл в донецком "Шахтере", можно было сказать, что он сильнее (форварда "Спартака") Зе Луиша. У него есть качества для того, чтобы превосходить Зе Луиша. Но это немного разного плана игроки. Понятно, что будет полтора месяца на сборах, чтобы освоиться в новой команде. Но Адриано непросто будет влиться в "Спартак", войти в игровой ритм, он же как минимум полгода не играл толком. "Спартак" делает все для того, чтобы укрепить команду для победы в чемпионате России. Луис Адриано сам по себе качественный форвард. В Донецке он хорошо играл, но в "Милане" почти не играет. Ничего такого сверхъестественного в этом трансфере не будет. В РФПЛ были и посильнее игроки. "Спартаку" в данный момент Адриано может помочь", - цитирует Сарсанию "Р-Спорт".
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