Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
СМИ: "Спартак" договорился о переходе Луиса Адриано"
"Спартак" уладил последние формальности по приобретению 29-летнего нападающего "Милана" Луиса Адриано, сообщает "Спорт-Экспресс".
О сделке должно быть официально объявлено в ближайшие дни, к красно-белым бразилец присоединится на первом зимнем сборе, который начнется 18 января в ОАЭ.
О сделке должно быть официально объявлено в ближайшие дни, к красно-белым бразилец присоединится на первом зимнем сборе, который начнется 18 января в ОАЭ.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.