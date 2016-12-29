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СМИ: "Спартак" договорился о переходе Луиса Адриано"

"Спартак" уладил последние формальности по приобретению 29-летнего нападающего "Милана" Луиса Адриано, сообщает "Спорт-Экспресс".

О сделке должно быть официально объявлено в ближайшие дни, к красно-белым бразилец присоединится на первом зимнем сборе, который начнется 18 января в ОАЭ.
Теги: Адриано Спартак Милан Трансферы
Сегодня, 21:54
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