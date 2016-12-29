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"Ювентус" может заплатить "Зениту" за Витселя 12 млн евро
"Ювентус" готов предложить "Зениту" около €12 млн за переход полузащитника Акселя Витселя.
27-летний футболист уже отклонил предложения от "Ливерпуля", "Шальке" и китайского "Шанхай СИПГ", сообщает Transfer Market Web.
Ранее генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта сообщил, что переговоры о переходе Витселя зашли в тупик.
Контракт футболиста бельгийской сборной с питерским клубом завершится в августе 2017 года.
"Газета.ру"
27-летний футболист уже отклонил предложения от "Ливерпуля", "Шальке" и китайского "Шанхай СИПГ", сообщает Transfer Market Web.
Ранее генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта сообщил, что переговоры о переходе Витселя зашли в тупик.
Контракт футболиста бельгийской сборной с питерским клубом завершится в августе 2017 года.
"Газета.ру"
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