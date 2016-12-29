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"Ювентус" может заплатить "Зениту" за Витселя 12 млн евро

"Ювентус" готов предложить "Зениту" около €12 млн за переход полузащитника Акселя Витселя.

27-летний футболист уже отклонил предложения от "Ливерпуля", "Шальке" и китайского "Шанхай СИПГ", сообщает Transfer Market Web.

Ранее генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта сообщил, что переговоры о переходе Витселя зашли в тупик.

Контракт футболиста бельгийской сборной с питерским клубом завершится в августе 2017 года.

"Газета.ру"
Теги: Витсель Зенит Ювентус
Сегодня, 22:16
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7
(1)
№7 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 23:27) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А сам Ювентус в курсе? ))
Регистрация: 22.09.2007
№6 Написал: Fen (Сегодня, 23:11) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
А зачем? Если Витсель и так всем отказывает, проще ему на руки через полгода 1-2 лимона отстегнуть за халявный переход
Регистрация: 14.08.2015
№5 Написал: скальп (Сегодня, 23:07) #
  • -2
  •  (6)

-40 млн короче joyпатлатый красавец конечно
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:30) #
  • +1
  •  (13)

Цитата: Савелий
Зенит готов отдать за 6, а Юве готов заплатить 12??? Юморина какая-то...)))

А Вы глаза из жопы достаньте и протрите хорошенько.
Регистрация: 12.11.2007
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 22:25) #
  • -2
  •  (8)

Зенит готов отдать за 6, а Юве готов заплатить 12??? Хитрая полемика у клубов..))
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:21) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Источник - газета ру? laughing
Все ясно
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 22:19) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Не выдумывайте сказки,бомже-СМИ.Он скорее уйдёт от вас бесплатно.
Регистрация: 9.08.2015
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