Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Ташуев: договор с "Анжи" уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство

Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что с удовольствием вернулся бы на пост наставника "Анжи".

"Я провёл переговоры по всем направлениям и договор уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство... Пока этот вопрос не поднимался. Конечно, если руководители обратится ко мне вновь, я с удовольствием бы принял предложение и продолжил работать в "Анжи". Это клуб, который я "поднимал". Мне это было бы интересно", - цитирует Ташуева "Спорт-Экспресс".
Теги: Ташуев Анжи
Сегодня, 22:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.