Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Сергей Ташуев: договор с "Анжи" уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство
Российский тренер Сергей Ташуев заявил, что с удовольствием вернулся бы на пост наставника "Анжи".
"Я провёл переговоры по всем направлениям и договор уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство... Пока этот вопрос не поднимался. Конечно, если руководители обратится ко мне вновь, я с удовольствием бы принял предложение и продолжил работать в "Анжи". Это клуб, который я "поднимал". Мне это было бы интересно", - цитирует Ташуева "Спорт-Экспресс".
"Я провёл переговоры по всем направлениям и договор уже должен быть подписан, но теперь пришло новое руководство... Пока этот вопрос не поднимался. Конечно, если руководители обратится ко мне вновь, я с удовольствием бы принял предложение и продолжил работать в "Анжи". Это клуб, который я "поднимал". Мне это было бы интересно", - цитирует Ташуева "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.