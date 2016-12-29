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Агент: думаю, Филипп Будковский покинет "Анжи"
Нападающий "Анжи" Филипп Будковский, скорее всего, перейдет в другую команду во время зимнего трансферного окна, сообщает ТАСС.
"Пока мы решаем вопросы с "Анжи", дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб", - сказал агент игрока Вадим Шаблий.
Ранее стало известно, что Будковский может перейти в "Уфу".
"Пока мы решаем вопросы с "Анжи", дальше будет видно. Думаю, что Будковский покинет махачкалинский клуб", - сказал агент игрока Вадим Шаблий.
Ранее стало известно, что Будковский может перейти в "Уфу".
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