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Ролан Гусев: руководство "Уфы" сделало правильный шаг, назначив Семака

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев считает, что назначение на должность главного тренера "Уфы" Сергея Семака является верным решением.

"Все правильно, что дают шансы молодым специалистам. Тем более Сергей - начитанный, методичный. Мы вместе учились в высшей школе тренеров, и было видно, что у него есть все предпосылки стать главным тренером. Руководство "Уфы" сделало правильный шаг, назначив Семака. Это молодой и амбициозный тренер. Какой смысл ходить по кругу? Надо давать шансы новым лицам. Иначе мы всю жизнь будем в нафталине копошиться", - цитирует Гусева "Р-Спорт".
Теги: Гусев Семак Уфа Зенит
Сегодня, 16:07
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