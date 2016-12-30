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Пабло Фонтанелло: с хорошими чувствами покидаю Екатеринбург

Бывший защитник "Урала" Пабло Фонтанелло заявил,что у него остались только положительные эмоции от времени, проведенного в клубе.

"С хорошими чувствами покидаю Екатеринбург. Здесь я провел очень запоминающееся время. В первый год мы боролись за выживание и в итоге остались в Премьер-Лиге. А следующий сезон получился лучшим в истории "Урала". Рад, что помог команде добиться этого результата. Поэтому только хорошие впечатления остались от клуба, болельщиков и города. У меня здесь остается много друзей. И я желаю команде сохранить место в Премьер-Лиге и продолжать радовать своих болельщиков", - цитирует слова игрока официальный сайт "Урала".
Теги: Урал
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