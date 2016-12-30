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"Томь": у нас теперь нет задачи остаться в Премьер-лиге

Генеральный директор "Томи" Руслан Киселев заявил, что клуб больше не имеет задачи остаться в российской Премьер-Лиге.

"Задачи нет такой теперь у нас – остаться в Премьер-Лиге, у нас задача сейчас поставлена руководством области — сохранить наш молодёжный костяк, наиграть их в Премьер-Лиге и уже с опытом, который они приобретут в Премьер-Лиге, выступать в первенстве ФНЛ", - цитирует Киселёва Sibnovosti.ru со ссылкой на телеканал ГТРК "Томск".
Теги: Киселев Томь
Сегодня, 18:18
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№2 Написал: rooiwit (Сегодня, 18:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
ну ладно 3 очка уже есть,осталось выиграть 6 игр
Регистрация: 22.12.2016
№1 Написал: Ватутинский Лыжник (Сегодня, 18:24) #
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  •  (3)
online

Ну ясно, будут очками торговать попрошайки. Гинер налетай!!!
Регистрация: 18.12.2016
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