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Сергей Галицкий поздравил болельщиков "Краснодара"
Президент "Краснодара" Сергей Галицкий поздравил болельщиков клуба.
"Уважаемые болельщики!
Поздравляю вас с Новым годом и надеюсь, что он принесет вам больше поводов для радости, чем уходящий. Будьте счастливы!
С уважением,президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий", - говорится в сообщении на официальном сайте "горожан".
"Уважаемые болельщики!
Поздравляю вас с Новым годом и надеюсь, что он принесет вам больше поводов для радости, чем уходящий. Будьте счастливы!
С уважением,президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий", - говорится в сообщении на официальном сайте "горожан".
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