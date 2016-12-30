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Сергей Галицкий поздравил болельщиков "Краснодара"

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий поздравил болельщиков клуба.

"Уважаемые болельщики!

Поздравляю вас с Новым годом и надеюсь, что он принесет вам больше поводов для радости, чем уходящий. Будьте счастливы!

С уважением,президент ФК "Краснодар" Сергей Галицкий", - говорится в сообщении на официальном сайте "горожан".
Теги: Галицкий Краснодар
Сегодня, 19:05
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