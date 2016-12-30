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Георгий Джикия: отношения с Промесом? Будем вместе играть за ромбик

Новичок "Спартака" Георгий Джикия заявил, что у него с Квинси Промесом нет никакого конфликта.

"Мне без разницы как играть, в 3 или 2 центральных защитника. Как скажут, так и буду играть. Для меня ведь сейчас главная задача в "Спартаке" - это закрепиться в основном составе команды.

Какими будут у меня отношения с Квинси Промесом в "Спартаке"? Да нормальные. Никакой у нас стычки не было, мы чуть-чуть повздорили. Это был обычный игровой момент. Мы профессионалы и будем с уважением относится друг к другу, играть вместе за ромбик.

Самый сильный центральный защитник в РФПЛ? На данный момент я считаю, что это Чорлука", - приводит слова Джикии "Спорт FM".

Георгий Джикия: отношения с Промесом? Будем вместе играть за ромбик
Теги: Джикия Промес Спартак
Сегодня, 20:06
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4
(3)
№4 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 20:22) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Михалыч 70
А Джикия крупный такой парнишка.

Не Джано ж в защиту брать wink Надо на бомжей его натаскать stuck_out_tongue_winking_eye


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№3 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 20:22) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
На фото просто людоед, Эменике и рядом бы не стоял.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№2 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 20:10) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А Джикия крупный такой парнишка.
Регистрация: 24.09.2008
№1 Написал: rooiwit (Сегодня, 20:08) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
За бабло ты будешь играть,а не за ромбик))
Регистрация: 22.12.2016
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