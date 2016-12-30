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Георгий Джикия: отношения с Промесом? Будем вместе играть за ромбик
Новичок "Спартака" Георгий Джикия заявил, что у него с Квинси Промесом нет никакого конфликта.
"Мне без разницы как играть, в 3 или 2 центральных защитника. Как скажут, так и буду играть. Для меня ведь сейчас главная задача в "Спартаке" - это закрепиться в основном составе команды.
Какими будут у меня отношения с Квинси Промесом в "Спартаке"? Да нормальные. Никакой у нас стычки не было, мы чуть-чуть повздорили. Это был обычный игровой момент. Мы профессионалы и будем с уважением относится друг к другу, играть вместе за ромбик.
Самый сильный центральный защитник в РФПЛ? На данный момент я считаю, что это Чорлука", - приводит слова Джикии "Спорт FM".
"Мне без разницы как играть, в 3 или 2 центральных защитника. Как скажут, так и буду играть. Для меня ведь сейчас главная задача в "Спартаке" - это закрепиться в основном составе команды.
Какими будут у меня отношения с Квинси Промесом в "Спартаке"? Да нормальные. Никакой у нас стычки не было, мы чуть-чуть повздорили. Это был обычный игровой момент. Мы профессионалы и будем с уважением относится друг к другу, играть вместе за ромбик.
Самый сильный центральный защитник в РФПЛ? На данный момент я считаю, что это Чорлука", - приводит слова Джикии "Спорт FM".
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