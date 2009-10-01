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Сергей Анохин: надеюсь, что в этом году "Спартак" станет чемпионом
Вице-президент РФС Сергей Анохин пожелал "Спартаку" стать чемпионом, а также пожелал сборной России подняться со дна.
"Я надеюсь, что в этом году "Спартак" станет чемпионом. Много болельщиков в Москве и России ждут этого. Хотя у красно-белых будет серьёзный соперники в лице "Зенита". Но я очень надеюсь, что "Спартаку" повезёт и он сможет добыть золотые медали. Тем более, что академия у "Спартака" на данный момент лучшая в стране, которая выпускает много хороших футболистов.
Также хочу выразить надежду, что в будущем году наша сборная поднимется со дна рейтинга ФИФА и начнёт своё восхождение вверх. Ведь у нас впереди главное событие 2017 года — Кубок конфедераций. Надеюсь, там наша команда сможет порадовать своих болельщиков", - цитирует Анохина "Спорт FM".
"Я надеюсь, что в этом году "Спартак" станет чемпионом. Много болельщиков в Москве и России ждут этого. Хотя у красно-белых будет серьёзный соперники в лице "Зенита". Но я очень надеюсь, что "Спартаку" повезёт и он сможет добыть золотые медали. Тем более, что академия у "Спартака" на данный момент лучшая в стране, которая выпускает много хороших футболистов.
Также хочу выразить надежду, что в будущем году наша сборная поднимется со дна рейтинга ФИФА и начнёт своё восхождение вверх. Ведь у нас впереди главное событие 2017 года — Кубок конфедераций. Надеюсь, там наша команда сможет порадовать своих болельщиков", - цитирует Анохина "Спорт FM".
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