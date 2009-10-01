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Сергей Анохин: надеюсь, что в этом году "Спартак" станет чемпионом

Вице-президент РФС Сергей Анохин пожелал "Спартаку" стать чемпионом, а также пожелал сборной России подняться со дна.

"Я надеюсь, что в этом году "Спартак" станет чемпионом. Много болельщиков в Москве и России ждут этого. Хотя у красно-белых будет серьёзный соперники в лице "Зенита". Но я очень надеюсь, что "Спартаку" повезёт и он сможет добыть золотые медали. Тем более, что академия у "Спартака" на данный момент лучшая в стране, которая выпускает много хороших футболистов.

Также хочу выразить надежду, что в будущем году наша сборная поднимется со дна рейтинга ФИФА и начнёт своё восхождение вверх. Ведь у нас впереди главное событие 2017 года — Кубок конфедераций. Надеюсь, там наша команда сможет порадовать своих болельщиков", - цитирует Анохина "Спорт FM".
Теги: Спартак Сборная России
Сегодня, 21:03
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(7)
№21 Написал: пончевед (Сегодня, 22:38) #
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Цитата: myspartaksuperclub

не, только если в 2019, будет год спартака по китайскому календарю

а этот год твой.не по китайскому календарю.и,к сожалению,вас тут таких не мало.
Регистрация: 6.09.2011
№20 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 22:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tfu
Руководство лиги должно быть нейтрально ко всем клубам

laughing laughing laughing Сперва Мудко, потом Фурсенко! И 16 матчей из 17 в ПЛ с результативными ошибками судей в пользу самых нейтральных! Чисто случайно!


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№19 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 22:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Руководство лиги должно быть нейтрально ко всем клубам, у нас же в стране абсурд


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№18 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
не в этом году


В этом уже не успеем, а в 2017 пожалуй.
Регистрация: 14.04.2008
№17 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 21:57) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergant
Гинер: Уверен

Гинер: уверен, что как только мы достроим стадион - прям сразу всех обгоним по посещаемости!
Не получилось выманить болельщиков из теткиных подвалов.... Морковкой надо было длинноухих подманивать, а не травкой - травку одни чухонцы любят! laughing


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№16 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 21:52) #
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Болеет за:
«Челси»
Цитата: Blessing
Интересно, зачем это вам, г.Анохин, чтобы потом рассказывать внукам,- Я был свидетелем чемпионства спартака??
Да, нас может ждать неординарное событие, я даже скажу, из рук вон, и вот к всему этому, Вы, чиновник РФС, хотите приложить руку, лицемерно заявляя, как вы радеете за российский футбол. По-моему, наш футбол и без спартака опозорен конкретно, так зачем усугублять??

А у вас есть футбол?
Регистрация: 11.12.2016
№15 Написал: procop (Сегодня, 21:47) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
ЭТО ФАКТ. smirk
Регистрация: 27.11.2016
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:47) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, зачем это вам, г.Анохин, чтобы потом рассказывать внукам,- Я был свидетелем чемпионства спартака??
Да, нас может ждать неординарное событие, я даже скажу, из рук вон, и вот к всему этому, Вы, чиновник РФС, хотите приложить руку, лицемерно заявляя, как вы радеете за российский футбол. По-моему, наш футбол и без спартака опозорен конкретно, так зачем усугублять??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 21:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
не в этом году

Естественно не в этом,в 2017. laughing
Регистрация: 1.12.2014
№12 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:40) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
не в этом году


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№11 Написал: скальп (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Sergant
Гинер: Уверен, что в нынешнем сезоне ЦСКА будет на ДНЕ,тратиться на трансферы никто не собирается
Регистрация: 24.12.2016
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:29) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
...Но я очень надеюсь, что "Спартаку" повезёт и он сможет добыть золотые медали.
....
Пронесёт, не пронесёт,
Повезёт, не повезёт,
Даже если повезёт - куда вылезет?
Р.Рожденственский
smile
Регистрация: 15.12.2013
№9 Написал: Sergant (Сегодня, 21:23) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Butcher
Стадион построили, Чемпионами стали.

26 декабря 2016

Гинер: Уверен, что и в нынешнем сезоне ЦСКА продолжит борьбу за чемпионский титул. Сдаваться никто не собирается.
Регистрация: 15.12.2016
№8 Написал: procop (Сегодня, 21:23) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Твои слова , да Богу в уши.
Регистрация: 27.11.2016
№7 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 21:22) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: myspartaksuperclub
не, только если в 2019, будет год спартака по китайскому календарю


А казачок то засланный. laughing


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 21:16) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
ЦСКА тоже пободается и Краснодар.
Крови могут попить Рубин, Ростов.

Сомнительно, скорее всего Спартак и Зенит никому не отдадут 2 первых места. Краснодар слишком далеко, а цска надо много менять и усиливать состав что мало вероятно
Регистрация: 2.02.2012
№5 Написал: Butcher (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (6)

29 декабря 2015

Президент ЦСКА Евгений Гинер надеется, что в этом сезоне команда станет чемпионом России.

"Уважаемые болельщики, дорогие мои друзья! Прошедший год оказался немного двусмысленным. С одной стороны, наша команда хорошо выступала и радовала вас в первенстве страны, с другой стороны, были и огорчения. Наступающий новый год, надеюсь, даст нам много радости, наконец-то откроет двери наша домашняя арена и мы перейдём на наш стадион. Надеюсь, мы не подведем вас и завоюем золотые медали", - приводит слова Гинера официальный сайт ЦСКА.


Стадион построили, Чемпионами стали. blush
Регистрация: 20.12.2015
№4 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 21:15) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AlexCM

Не в этом уже не получится, в 2017.

не, только если в 2019, будет год спартака по китайскому календарю


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№3 Написал: AlexCM Москва КБ Бибирево (Сегодня, 21:13) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Сергей Анохин: надеюсь, что в этом году "Спартак" станет чемпионом


Не в этом уже не получится, в 2017. smile


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ВПЕРЁД-СПАРТАК,ВПЕРЁД РОДНОЙ!!!!!
Регистрация: 12.11.2006
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 21:12) #
  • -2
  •  (10)

Непременно blush


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
ЦСКА тоже пободается и Краснодар.
Крови могут попить Рубин, Ростов и Терек.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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