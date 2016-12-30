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Валерий Непомнящий: сожалею, что Ахмедов уезжает не в Европу, а в Китай

Первый тренер полузащитника Одила Ахмедова Валерий Непомнящий разочарован тем, что хавбек "Краснодара" подписал контракт с "Шанхай Шанган".

"Тогда я видел в нем большего футболиста, чем тот, кем он является сейчас. Считал, что это игрок очень серьезного уровня. Сожалею, что он уезжает не в Европу, а в Китай, но, с другой стороны, это не так уж и плохо для него.

Я считаю, что он заслуживает большего. Но Ахмедов достойно провел этап своей карьеры в России. Спросите у любого тренера, который с ним работал, есть ли у кого-нибудь претензии к нему? Он профессионал высшей степени и очень командный игрок. В "Краснодаре" его использовали на фланге, хотя он опорный полузащитник. "Box to box", как таких называют сейчас. Выступал в звездном составе "Анжи", да и в "Краснодаре" выполнял не последнюю роль", - цитирует Непомнящего "Спорт-Экспресс".
Теги: Непомнящий Ахмедов
Сегодня, 21:19
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