Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:16
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Валерий Непомнящий: сожалею, что Ахмедов уезжает не в Европу, а в Китай
Первый тренер полузащитника Одила Ахмедова Валерий Непомнящий разочарован тем, что хавбек "Краснодара" подписал контракт с "Шанхай Шанган".
"Тогда я видел в нем большего футболиста, чем тот, кем он является сейчас. Считал, что это игрок очень серьезного уровня. Сожалею, что он уезжает не в Европу, а в Китай, но, с другой стороны, это не так уж и плохо для него.
Я считаю, что он заслуживает большего. Но Ахмедов достойно провел этап своей карьеры в России. Спросите у любого тренера, который с ним работал, есть ли у кого-нибудь претензии к нему? Он профессионал высшей степени и очень командный игрок. В "Краснодаре" его использовали на фланге, хотя он опорный полузащитник. "Box to box", как таких называют сейчас. Выступал в звездном составе "Анжи", да и в "Краснодаре" выполнял не последнюю роль", - цитирует Непомнящего "Спорт-Экспресс".
"Тогда я видел в нем большего футболиста, чем тот, кем он является сейчас. Считал, что это игрок очень серьезного уровня. Сожалею, что он уезжает не в Европу, а в Китай, но, с другой стороны, это не так уж и плохо для него.
Я считаю, что он заслуживает большего. Но Ахмедов достойно провел этап своей карьеры в России. Спросите у любого тренера, который с ним работал, есть ли у кого-нибудь претензии к нему? Он профессионал высшей степени и очень командный игрок. В "Краснодаре" его использовали на фланге, хотя он опорный полузащитник. "Box to box", как таких называют сейчас. Выступал в звездном составе "Анжи", да и в "Краснодаре" выполнял не последнюю роль", - цитирует Непомнящего "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.