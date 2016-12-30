Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:16
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Александр Бубнов: "Томь" и "Анжи" - одной ногой уже в ФНЛ
Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал последние новости о сокращении бюджета и смене курса в "Томи" и "Анжи".
"Томь" даже если бы сохранила состав, имела немного шансов, будучи явным аутсайдером. Теперь же после ухода опытных и высокооплачиваемых игроков, побеждать будет еще сложнее. Что касается "Анжи", то у команды есть восемь очков отрыва от прямой зоны вылета, но его может не хватить, если на поле будет выходить исключительно молодежь. Все-таки у конкурентов по борьбе за выживание таких проблем нет и у них наоборот идет задача по укреплению составов. Повторюсь — у "Анжи" есть очковый запас, но сохранить его будет непросто. Нужно смотреть — кто останется в команде. В этом плане "Арсеналу", "Уралу" и "Крыльям" немного повезло — фактически две команды самоустранились. Но и стыки тоже не подарок, это тоже нервотрепка и никто не хочет в них попадать. Так что концовка чемпионата все равно будет интересная", - приводит слова Бубнова Sportbox.
"Томь" даже если бы сохранила состав, имела немного шансов, будучи явным аутсайдером. Теперь же после ухода опытных и высокооплачиваемых игроков, побеждать будет еще сложнее. Что касается "Анжи", то у команды есть восемь очков отрыва от прямой зоны вылета, но его может не хватить, если на поле будет выходить исключительно молодежь. Все-таки у конкурентов по борьбе за выживание таких проблем нет и у них наоборот идет задача по укреплению составов. Повторюсь — у "Анжи" есть очковый запас, но сохранить его будет непросто. Нужно смотреть — кто останется в команде. В этом плане "Арсеналу", "Уралу" и "Крыльям" немного повезло — фактически две команды самоустранились. Но и стыки тоже не подарок, это тоже нервотрепка и никто не хочет в них попадать. Так что концовка чемпионата все равно будет интересная", - приводит слова Бубнова Sportbox.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.