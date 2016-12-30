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Александр Бубнов: "Томь" и "Анжи" - одной ногой уже в ФНЛ

Бывший защитник "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал последние новости о сокращении бюджета и смене курса в "Томи" и "Анжи".

"Томь" даже если бы сохранила состав, имела немного шансов, будучи явным аутсайдером. Теперь же после ухода опытных и высокооплачиваемых игроков, побеждать будет еще сложнее. Что касается "Анжи", то у команды есть восемь очков отрыва от прямой зоны вылета, но его может не хватить, если на поле будет выходить исключительно молодежь. Все-таки у конкурентов по борьбе за выживание таких проблем нет и у них наоборот идет задача по укреплению составов. Повторюсь — у "Анжи" есть очковый запас, но сохранить его будет непросто. Нужно смотреть — кто останется в команде. В этом плане "Арсеналу", "Уралу" и "Крыльям" немного повезло — фактически две команды самоустранились. Но и стыки тоже не подарок, это тоже нервотрепка и никто не хочет в них попадать. Так что концовка чемпионата все равно будет интересная", - приводит слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Томь Анжи
Сегодня, 21:44
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№2 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 22:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Извиняюсь, если кого-то обижу, но Томи давно пора туда. Нет денег для премьер-лиги, так нечего и начинать. Не нужно становиться на колени и опять писать письма наверх. Сейчас всё брошено в распил-2018 и растаскивается последнее. Им не до Томи.
Спасение утопающих - это дело рук самих утопающих.
Регистрация: 14.06.2015
№1 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 22:20) #
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Болеет за:
«Алания»
С чего это Анжи одной ногой на вылете? Отстающим надо будет столько же набрать, сколько у них есть, а Анжи все игры проиграть, тогда только их могут догнать. Но анжуйцы не совсем же лохи, чтобы всем подряд проигрывать, даже тем же аутсайдерам, они минимум 10 очей за второй круг наберут, вот и останутся, максимум в стыки попадут.
Регистрация: 3.05.2015
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