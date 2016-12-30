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Роман Широков: отрыв у "Спартака" достаточный, чтобы стать чемпионом

Экс-полузащитник "Спартака" Роман Широков поделился мнением о перспективах красно-белых в этом сезоне российской премьер-лиги.

"Каррера пришел и сказал: "Мы будем играть так, чтобы добиваться побед". Он не говорит про то, что будем играть красиво. Сразу бросилось в глаза, что при потере мяча команда молниеносно переходила в отбор. Затем это уже синхронизировалось, что только добавило уверенности. Отрыв у "Спартака" достаточный, чтобы стать чемпионом. Думаю, главный матч второго круга для них — первый же, с "Краснодаром". Можно и 0:10 проиграть, а потом выиграть чемпионат. Матч с "Крыльями" не был для "Спартака" решающим", - приводит слова Широкова "Матч ТВ".
Теги: Широков Спартак Каррера
Сегодня, 22:21
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№1 Написал: N-52 (Сегодня, 22:28) #
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Коллаборационист по рождению.
Регистрация: 13.08.2012
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