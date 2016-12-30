Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
17:16
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Артур Енджейчик перешел в "Легию" (3)
Роман Широков: отрыв у "Спартака" достаточный, чтобы стать чемпионом
Экс-полузащитник "Спартака" Роман Широков поделился мнением о перспективах красно-белых в этом сезоне российской премьер-лиги.
"Каррера пришел и сказал: "Мы будем играть так, чтобы добиваться побед". Он не говорит про то, что будем играть красиво. Сразу бросилось в глаза, что при потере мяча команда молниеносно переходила в отбор. Затем это уже синхронизировалось, что только добавило уверенности. Отрыв у "Спартака" достаточный, чтобы стать чемпионом. Думаю, главный матч второго круга для них — первый же, с "Краснодаром". Можно и 0:10 проиграть, а потом выиграть чемпионат. Матч с "Крыльями" не был для "Спартака" решающим", - приводит слова Широкова "Матч ТВ".
"Каррера пришел и сказал: "Мы будем играть так, чтобы добиваться побед". Он не говорит про то, что будем играть красиво. Сразу бросилось в глаза, что при потере мяча команда молниеносно переходила в отбор. Затем это уже синхронизировалось, что только добавило уверенности. Отрыв у "Спартака" достаточный, чтобы стать чемпионом. Думаю, главный матч второго круга для них — первый же, с "Краснодаром". Можно и 0:10 проиграть, а потом выиграть чемпионат. Матч с "Крыльями" не был для "Спартака" решающим", - приводит слова Широкова "Матч ТВ".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.