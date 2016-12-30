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Денис Глушаков: если о "Спартаке" не будут писать, то больше и не о ком будет

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о том, как складывается нынешний сезон для команды.

"При Каррере появились новые эмоции. Ребята задумались, что пора выигрывать матч за матчем, и тренер не давал нам расслабляться. Все видят, что сумасшедшая самоотдача на футбольном поле — на 100–150 процентов. Из-за этого, наверное, и забиваем решающие голы в концовках. Это просто стечение обстоятельств, что именно я оказывался в нужное время в нужном месте. Неважно, кто забивал. К тому же, выручали часто и оборона, и вратарь. С «Рубином» мы могли пропустить даже от Сереги Рыжикова — повезло, что он попал не в ворота, а в голкипера. С "Крыльями Советов" (поражение 0:4. — Прим. ред.) мы не выполнили установку тренера. Быстрый гол повлиял на исход. Мы потеряли концентрацию, нарушили дисциплину, начали менять игровую систему во время матча и получили по шапке. Но не могли уже дальше проиграть "Рубину", чтобы уходить в отпуск в плохом настроении и расстраивать себя и болельщиков. Все знают, когда последний раз "Спартак" выигрывал титул. В команде это особо не обсуждается, живем настоящим временем. На "Спартак" давят всегда. Складывается впечатление, что если о "Спартаке" не будут писать, то больше и не о ком будет. Мы привыкли к этому. Выиграли — остался матч в истории, надо стремиться к следующей победе", — сказал Глушаков в эфире "Матч ТВ".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 22:46
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