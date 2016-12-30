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Сергей Веденеев: Семаку стоило себя попробовать для начала во втором дивизоне

Бывший защитник "Зенита", чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев поделился впечатлениями от назначения Сергея Семака на пост назначения главного тренера "Уфы".

@Руководители Уфы, скорее всего, сомневаются в компетентности Семака. Естественно, только время покажет как у него получится. Сейчас в любом случае зарекаться нельзя. Я считаю, что Семак изначально допустил ошибку. Начинать молодому тренеру следует со второго дивизиона. А такие перемещения мне непонятны. Когда ты работаешь в низших лигах, на тебя так не давит результат и ты можешь проводить работу над ошибками@, - цитирует Веденеевf "Спорт-Экспресс".
Теги: Веденеев Семак Зенит Уфа
Вчера, 23:27
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№2 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 00:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Какой второй дивизион? Семака сам Гена Питерский рекомендовал!!!
Регистрация: 2.08.2015
№1 Написал: Валерий Тимофеев (Вчера, 23:33) #
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  •  (2)

Урок Аленичева - не впрок...
Регистрация: 6.11.2015
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