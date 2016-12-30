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Алексей Игонин: Семаку в первую очередь необходима тренерская удача

Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Игонин отметил, что назначение Сергея Семака главным тренером "Уфы" - очень важный шаг в его карьере.

"Сейчас очень трудно делать какие – то выводы. Для тренера такое назначение – очень важный шаг. Он почерпнул много опыта во время работы в "Зените", однако практического опыта не заменит ничего. Здесь должны сложиться все условия. Мы постоянно видим как даже опытные тренеры высокого уровня не находят себе места работы. Семаку в первую очередь необходима тренерская удача. А есть ли она – покажет время@, - цитирует Игонина "Спорт-Экспресс".
Теги: Игонин Семак Зенит Уфа
Вчера, 23:56
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