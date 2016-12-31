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Василий Уткин: желаю "Уралу" вылета за все художества

Комментатор Василий Уткин пожелал "Уралу" в 2017 году вылета из премьер-лиги.

"Желаю "Уралу" вылета за все те художества, которые он учинил в этом году. И надеюсь, что именно это с ним и произойдет, потому что именно такие команды и должны вылетать.

Я вот желаю тем командам, у которых заканчиваются деньги, и которые не знаю, как их как-то сберечь, взять, заработать чтобы они имели больше шансов выжить, чем "Урал", который опозорил слово "футбол" в этом году.

А болельщикам "Урала" я готов посочувствовать в этой связи, но ничего не могу с этим поделать", - сказал Уткин на радиостанции "Эхо Москвы".
Теги: Уткин Урал
Сегодня, 18:09
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10
(6)
№10 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 19:01) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Пустослов
Регистрация: 31.03.2015
№9 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 18:54) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Olegmarket
Надо зарабатывать как Ростов, трудом и потом, а не договорняками.

Как раз Ростов этим славился - в прошлые годы во втором круге очками торговали только так. smirk
Регистрация: 1.12.2014
№8 Написал: marochkin.sergej Ivanovo (Сегодня, 18:44) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Прежде чем раскрывать свой клюв, надо думать. Если есть что-то то надо говорить по делу, а не крякать из-за угла. Слава богу, что у нас пока действует презумция не виновности. И пора привлекать таких говорунв к ответственнлсти. А пока дать ему кирку и отправить в забой или к мартену, там спесь ему собьют. А то говорун на радио говорунов.
Регистрация: 19.07.2014
№7 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 18:36) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
вся эта шайка типа уткиных и рынски ничего не могут пожелать людям хорошего...мерзкая,вонючая компания...тем не менее даже таким тварям всего только хорошего в Новом году!
Регистрация: 9.01.2015
№6 Написал: Olegmarket (Сегодня, 18:35) #
  • +1
  •  (11)

Все правильно. Надо зарабатывать как Ростов, трудом и потом, а не договорняками.
Регистрация: 31.03.2014
№5 Написал: Ramon Москва, Крылатское (Сегодня, 18:28) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
поддерживаю


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http://www.youtube.com/watch?v=UXAfEPoiNP0
Регистрация: 1.08.2007
№4 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (7)

Желаю васе, простите, уткину, поскорее оказаться на урале, причём желательно на челябинском трубопрокатном комбинате: там фрезеровщику Дулины своей василисы не хватает! А то Михалыч устал от него, а тут такая жoпа - в самый раз, под красные труселя!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№3 Написал: НиколайРудинский (Сегодня, 18:25) #
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  •  (3)

самый умный
Регистрация: 26.02.2016
№2 Написал: паравоз (Сегодня, 18:22) #
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  •  (5)

В адрес васи сейчас полетели нехорошие слова со всего Урала. УАСЯ, С НОВЫМ ГОДОМ!
Регистрация: 20.08.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:11) #
  • 0
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
впервые плюсану васе. таким командам не место в нашем футболе


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
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