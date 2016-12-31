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Илья Геркус: у "Локомотива" достаточно поводов для оптимизма

Президент "Локомотива" Илья Геркус выступил с новогодним обращением к болельщикам команды.

"Уважаемые болельщики "Локомотива". Дорогие друзья. Совсем скоро мы встретим новый, 2017 год. В эти дни каждый болельщик и любитель футбола подводит итоги. Вспоминает прошедшее, оценивает будущее и, конечно, надеется на лучшее. Оглядываясь назад, мы думаем о своей семье, о соратниках на поле и трибунах родного стадиона. "Локомотив" должен оставаться для каждого из нас вторым домом, второй семьёй. Для того, чтобы дома было комфортно и уютно, мы должны сделать ещё немало важных дел. Мы хотим, чтобы наш стадион всегда был полон.

Несмотря на трудности, у нас достаточно поводов и для оптимизма. Это игроки, голодные до побед, это тренерский штаб, сочетающий в себе опыт, молодость и приверженность традициям, это вы, наши дорогие болельщики. Вас мы хотим всегда радовать. Пусть наступающий год подарит всем нам много поводов для радости. С Новым, 2017 годом, "Локомотив", — заявил Геркус, видеообращение которого опубликовано на официальном канале клуба на YouTube.

Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 19:04
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№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:00) #
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Пессимист (мрачно):
- А-а, хуже не будет.

Оптимист (жизнерадостно):
- Будет, будет!
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Всех завсегдатаев с Новым годом!
и не терять юмор в вечных переругиваниях.
Регистрация: 22.09.2009
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
.Илья, не поверишь...после третьего стакана, у меня тоже начало появляться иллюзион о "ваших" успехах..
С Новым Годом!
Регистрация: 6.09.2013
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