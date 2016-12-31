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Александр Гребенщиков покинет пост президента "Ростова"

Александр Гребенщиков, покинувший накануне пост первого заместителя губернатора Ростовской области, скорее всего, лишится и должности президента "Ростова".

"К нему было много претензий по поводу деятельности футбольного клуба "Ростов". Достижения команды связаны не с ним, а с тесной работой губернатора и Курбана Бердыева.

Сейчас обсуждается вопрос об его преемнике", – сказал источник, знакомый с ситуацией.

161.ru
Теги: Ростов
Сегодня, 20:44
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№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 20:50) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Сейчас обсуждается вопрос об его преемнике", – сказал источник, знакомый с ситуацией.
smile Чего уж мелочиться - Курбана в президенты.
Регистрация: 20.02.2013
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