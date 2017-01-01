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Марко Девич покинул "Рубин"

Форвард "Рубина" Марко Девич внесен клубом в список отзаявленных игроков, сообщает официальный сайт РФПЛ.

Контракт Девича с "Рубином" истек в декабре, и клуб не стал его продлевать. Девич перебрался в "Рубин" в феврале 2014 года.

В текущем сезоне 33-летний форвард провел 8 матчей и забил 1 гол. Всего в составе казанского клуба нападающий провел 43 матча, забив 14 голов.
Теги: Девич Рубин
Сегодня, 17:54
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(1)
№2 Написал: Vados (Сегодня, 18:10) #
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Гинер не спи, хватай пока халява blush
Регистрация: 1.12.2016
№1 Написал: Sergey Nasirov (Сегодня, 18:07) #
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  •  (1)

в спартак его! игрок очень качественный!
Регистрация: 12.07.2016
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