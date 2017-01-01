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"Терек" отзаявил Садаева и Уциева

"Терек" исключил нападающего Заура Садаева и защитника Ризвана Уциева из заявки на сезон.

Контракт 28-летнего Уциева рассчитан до лета 2017 года, 27-летнего Садаева - до лета 2018 года.

РФПЛ
Теги: Садаев Уциев Терек
Сегодня, 20:12
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№2 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 22:26) #
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Болеет за:
«Динамо» М
странное решение..хорошие футболисты..думаю скоро узнаем причину..
Регистрация: 13.04.2016
№1 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 21:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
а как же национальный интерес? футболеры вроде не возрастные, да и свои вроде?

а как же национальный интерес? футболеры вроде не возрастные, да и свои вроде?
Регистрация: 8.09.2011
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