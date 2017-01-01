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Герман Ткаченко: Дзагоев никуда не перейдет

Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко ответил на вопросы о хавбеке ЦСКА Алане Дзагоеве.

– Куда перейдет Дзагоев в следующем году?

– Что такое следующий год?

– Давайте про зиму.

– Никуда он не перейдет.

– Почему?

– Потому что у него были травмы, потому что он недешевый парень.

– Что такое "недешевый"?

– Не меньше 18 миллионов евро. И это не цена, это примерно те деньги, которые будет просить за него ЦСКА. И потому что к нему нет предметного интереса.

"Матч ТВ"
Теги: Ткаченко Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 20:23
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№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Герман Ткаченко "ведет" игроков сборной Дзагоева, Шатова, Миранчука, оказывается и Слуцкий в его сетях "...зарплата Слуцкого в ЦСКА была 2.5 миллиона евро", прикиньте-ка его процентики, не хило однако получаетсяу этих "бизнесменов".( Все данные с этого сайта)
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: Игорёк (Сегодня, 22:15) #
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Болеет за:
«Локомотив»
цена 18 лямов откуда берётся,если в последнее время он был травмирован
и только в последних матчах играл,а то у нас футболист играет,не играет, а цена всё та же
Регистрация: 1.01.2017
№9 Написал: penser (Сегодня, 22:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Барселона»
так молодой же еще парнишка,куда ему еще.
Регистрация: 16.05.2016
№8 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 21:49) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Как "удивил" то!
Регистрация: 8.08.2016
№7 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:35) #
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герман ткаченко--это пиявка на теле российского футбола. именно эта мразь только сосет. соска епая


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№6 Написал: скальп (Сегодня, 21:33) #
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это было ясно еще лет 5 назад,когда ослики уже с Гинером начали барыши подсчитывать за его трансфер и когда он в каждое окно стал переходить в Тоттенхэм и Эвертон smile
Регистрация: 24.12.2016
№5 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:53) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
из той же оперы, что и шатова не отпускают в ливерпуль.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№4 Написал: челсик Россия (Сегодня, 20:44) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Допустим что особо он не кому не нужен. Возрастной подвержен травмам за 2-3 ляма Гинер не отдаст а за 10 он не кому не нужен.Диагноз так и закончит в ЦСКА
Регистрация: 16.06.2015
№3 Написал: suvirinimas Литва (Сегодня, 20:41) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Для того чтобы куда-то перейти необходимо чтобы тобой интересовались, а не то что хочет Дзагоев или нет. Как известно европейские клубы, по крайней мере известные не очень-то интересуются российскими игроками, так как они неконкурентноспособны. Нет ни скоростных качеств, в России катают мяч как в замедленной съемке, ни техники с дриблингом. Так что хотеть не вредно и не воспрещается.
Регистрация: 9.02.2014
№2 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:39) #
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  •  (6)

Первое: чтоб хотели купить гранды - надо в сезоне, причём не только последнем себя проявить, а он полтора года из 2-х последних чаще лечился, нежели играл.
Второе: середняк ему самому не нужен, а гранды не интересуются, см. пункт первый.
Третье: И слава Богу! ибо он своему клубу нужнее других пятерых, да и сборной он поможет скорее, выступая на Родине, нежели сидя на лавке за бугром, а там с его НЫНЕШНИМИ кондициями ему скамейка обеспечена.
Четвёртое: дай Бог тебе здоровья, Алан, и пусть сей год станет для тебя удачнее предыдущих.
Сего - здоровья и удачи в новом году - я желаю всем прочитавшим, даже вечным троллям, но им отдельное пожелание: дай Вам Бог, окромя здоровья и удачи ещё Разума - без него и достаток, и здоровье теряют смысл. Первое пропьёте, второе потеряете. Либо наоборот, как кому больше нравится. Это как печень и селезёнка: органы разные, а спайка одна - потеряешь одно, потеряешь и другое.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№1 Написал: пончевед (Сегодня, 20:32) #
  • -1
  •  (3)

что,и в тоттен не перейдет? flushed
Регистрация: 6.09.2011
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