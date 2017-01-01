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В случае чемпионства "Спартак" заплатит "Милану" в рамках сделки по Луису Адриано

Итальянские СМИ опубликовали подробности трансферной сделки, в рамках которой бразильский нападающий Луис Адриано сменит итальянский "Милан" на московский "Спартак".

По информации Tuttomercatoweb, клубы договорились, что "Спартак" выплатит "Милану" специальный бонус, если красно-белые выиграют Российскую премьер-лигу в нынешнем сезоне. Сумма при этом не уточняется.

Стоит отметить, что итальянские СМИ называют разные суммы касательно трансфера Адриано. Некоторые сообщают, что сумма трансфера близка к нулю. Другие пишут, что "Спартак" заплатит "Милану" €1 млн. Официальной информации по этому поводу на данный момент не поступало.

"Газета.ру"
Теги: Адриано Спартак Милан
Сегодня, 22:05
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№4 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 22:31) #
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Болеет за:
«Локомотив»
wink wink
Регистрация: 18.03.2012
№3 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 22:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
laughing


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№2 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 22:18) #
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online
Болеет за:
«Реал»
Ну они ни чем не рискуют, а итальяшки посмотрели таблицу и повелись. blush
Регистрация: 26.09.2015
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:09) #
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ОхyЕть рискованные пацаны!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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