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Валерий Газзаев: Царев оставил большой след не только в динамовском, но и во всем советском футболе

Виктор Царев, как игрок и тренер, оставил большой след в динамовском и советском футболе, заявил известный российский тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев.

"В 1979 году, в мой первый сезон в "Динамо", Виктор Григорьевич некоторое время был тренером команды. Он был директором детской спортивной школы, когда я начинал тренерскую карьеру. Я его очень хорошо знал, мы всегда очень хорошо общались, одно время даже были соседями. Это порядочный, честнейший человек, который был беззаветно предан футболу.

Царев оставил большой след не только в динамовском, но и во всем советском футболе. Он играл в те времена, когда сборная гремела во всем мире, выигрывала Олимпиаду и чемпионат Европы. Царев был уважаемым человеком и блестящим футболистом", - цитирует Газзаева ТАСС.
Теги: Газзаев
Сегодня, 17:25
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