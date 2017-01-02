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Дмитрий Полоз интересен "Трабзонспору"

Агент полузащитника «Ростова» Дмитрия Полоза Марко Кирдемир предложил президенту "Трабзонспора" Мухаррему Уста подписать 25-летнего российского футболиста, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Yeni Akit.

Президент турецкого клуба и главный тренер Эрсун Янал выразили заинтересованность в данном трансфере.
Теги: Полоз Ростов Трабзонспор
Сегодня, 18:49
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№1 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 19:23) #
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Я чё-то думал, что он и нашим клубам интересен, и что? Мне вот Шарлиз Терон интересна, только она о сием не знает, ей незачем.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
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