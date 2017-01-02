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Николай Толстых: Царев был выдающимся наставником отечественного и динамовского футбола

Экс-президент РФС и московского "Динамо" Николай Толстых заявил, что Виктор Царев был выдающимся наставником отечественного и динамовского футбола, он подготовил целую плеяду замечательных игроков.

"Уход из жизни такого человека, как Виктор Царев - прискорбное событие. Это выдающийся футболист, выдающийся тренер, выдающийся наставник отечественного футбола и, в особенности, динамовского футбола. Ко всем многочисленным заслугам и наградам футбольным нельзя не добавить то, что им подготовлена целая плеяда выдающихся отечественных футболистов. Он ведь долгое время возглавлял не только основной состав московского "Динамо", но и футбольную школу, в стенах которой готовилось новое поколение футболистов советского и российского периода. Говоря о Викторе Григорьевиче, нельзя не отметить его человеческие качества - это высочайшая порядочность, интеллигентность, глубокое знание спорта и футбола, культура - все то, что он в свою очередь впитал от своих наставников и от людей, с которыми он работал в футболе. Я не буду перечислять его награды, но то, что это выдающийся российский футболист, тренер, наставник, педагог, не поддается сомнению", - цитирует Толстых "Р-Спорт".
Теги: Толстых
Сегодня, 19:05
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№4 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 19:35) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Уходят легенды. Печально.
Регистрация: 19.10.2008
№3 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (1)

Царствие небесное и соболезнования всем родным и близким. Светлая память прославлявшему нашу Родину Футболисту и Тренеру. Восклицательные знаки не уместны.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№2 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 19:23) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Обидно и тоскливо, не зависимо от наших клубных пристрастий. Такие люди уходят.
Регистрация: 21.01.2016
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 19:10) #
  • +1
  •  (1)

Царствие Небесное.
Регистрация: 6.10.2009
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