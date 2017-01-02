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Луис Адриано 10 или 11 января пройдет медосмотр в "Спартаке"

Форвард "Милана" Луис Адриано 10 или 11 января пройдет медицинское обследование в московском "Спартаке", после чего трансфер будет завершен.

По информации сайта итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы уже договорились об основных пунктах сделки.

В "Милан" Луис Адриано перебрался летом 2015 года из донецкого "Шахтера". В общей сложности игрок провел за итальянскую команду 36 матчей, в которых забил шесть голов.

"Газета.ру"
Теги: Адриано Милан Спартак
Сегодня, 22:23
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5
(1)
№5 Написал: Эдуард Гиндин (Сегодня, 23:26) #
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online

Очень приличный футболист.
Постоянно нацелен на ворота
соперника. Однозначное усиление
Спартаку. Удачи!)))
Регистрация: 31.12.2015
№4 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 23:11) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Реал»
Будет хорошо для РФПЛ если он действительно заиграет, но верится с трудом.
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, ДНР) (Сегодня, 22:31) #
  • -3
  •  (11)

Единственный игрок розыгрыша Лиги Чемпионов УЕФА забивший гол во время «возврата» мяча сопернику (по принципу Fair Play).
В матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА БАТЭ 0-7 Шахтер (21.10.2014) забил 5 мячей (3 с игры и 2 с пенальти) и стал вторым футболистом в истории Лиги чемпионов, после Месси, забивших 5 голов в одном матче, при этом свой 5-й гол в матче забил со второй попытки пробития пенальти (первая была успешная, но арбитр её не засчитал). Так же в этом матче забил самый быстрый покер в истории матчей Лиги чемпионов - 17 минут, обойдя предыдущих рекордсменов Дадо Пршо и Марио Гомеса на 7 минут. При всем этом голы Адриано позволили ему возглавить список лучших бомбардиров «Шахтёра».

Жаль, что не в Зенит
Забивать будет мало, но своим голом принесет Спартаку долгожданное золото. Скриньте
Удачи, Луиска
Регистрация: 10.10.2013
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 22:31) #
  • +4
  •  (8)

теперь ждем и Депая
Регистрация: 20.04.2016
№1 Написал: SuperStar (Сегодня, 22:29) #
  • +5
  •  (7)

ждем сообщений когда он ходит в туалет
Регистрация: 28.07.2016
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