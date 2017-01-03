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Прощание с Виктором Царевым пройдет 5 января на Троекуровском кладбище

Прощание с известным футболистом и тренером Виктором Царевым пройдет 5 января на Троекуровском кладбище, сообщает пресс-служба московского "Динамо".

"Прощание с великим динамовцем Виктором Царевым пройдет 5 января в 13:30 на Троекуровском кладбище (зал прощаний)", - говорится в сообщении.
Сегодня, 17:19
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