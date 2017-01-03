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Нобель Арустамян: Куасси переходит из "Краснодара" в "Селтик" за 3 млн евро
Телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник "Краснодара" Эбуэ Куасси продолжит карьеру в "Селтике".
"Эбуэ Куасси из "Краснодара" переходит в "Селтик" за чуть более 3 млн евро. При этом Краснодар сохраняет 15 % от трансфера игрока", — написал Арустамян в твиттере.
В нынешнем сезоне ивуариец провел в Премьер-Лиге девять матчей, не отметившись результативными действиями.
"Эбуэ Куасси из "Краснодара" переходит в "Селтик" за чуть более 3 млн евро. При этом Краснодар сохраняет 15 % от трансфера игрока", — написал Арустамян в твиттере.
В нынешнем сезоне ивуариец провел в Премьер-Лиге девять матчей, не отметившись результативными действиями.
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