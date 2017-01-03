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Нобель Арустамян: Куасси переходит из "Краснодара" в "Селтик" за 3 млн евро

Телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что полузащитник "Краснодара" Эбуэ Куасси продолжит карьеру в "Селтике".

"Эбуэ Куасси из "Краснодара" переходит в "Селтик" за чуть более 3 млн евро. При этом Краснодар сохраняет 15 % от трансфера игрока", — написал Арустамян в твиттере.

В нынешнем сезоне ивуариец провел в Премьер-Лиге девять матчей, не отметившись результативными действиями.
Теги: Арустамян Куасси Краснодар Селтик
Сегодня, 20:23
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№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:58) #
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Цитата: fc_anji
да еще и за 3 ляма всего

Сегодня по 3, но мелкие. А крупные будут завтра, но по 5.
Регистрация: 22.09.2009
№6 Написал: nami-sv (Сегодня, 20:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Шнобель зарабатывает на посредничестве,как и ..
Регистрация: 9.08.2015
№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:49) #
  • +1
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online

Ну заработали и то выхлоп!
Регистрация: 28.12.2015
№4 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 20:41) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Видимо не приглянулся "сын полка", не оправдал доверия в 9 матчах..Опять же брали за копейки, продают с выгодой..
Регистрация: 31.10.2013
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:39) #
  • +1
  •  (1)

Не понятно ,как говорится процесс пошёл- через год за него можно было бы заработать раза в три больше, наверное он Шалимову не нужен,только вопрос ,а Шалимов на долго в Краснодаре.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: scikuni (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (2)

fc_anji,
а сколько за 18летнего надо


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№1 Написал: fc_anji Казань (Сегодня, 20:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Серьезно? Че Краснодар творит. Нашли непонятно где игрока, делают из него неплохого футболера, ему еще попылить в клубе нужно, после то ухода Ахмедова, но нет, они и его продают да еще и за 3 ляма всего


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Локомотив вперед!
Регистрация: 1.04.2013
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