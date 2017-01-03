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СМИ: "Зенит" заработал на продаже Витселя 21 миллион евро

"Зенит" заработает на продаже полузащитника Акселя Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" 21 миллион евро, сообщает "Спорт-Экспресс".

К новой команде бельгиец, проводящий отпуск на родине жены в Румынии, должен присоединиться в ближайшее время. Витсель перебрался в "Зенит" из "Бенфики" в 2012 году и провел за пять сезонов в Питере 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Контракт Витселя с сине-бело-голубыми истекал бы ближайшим летом.
Теги: Витсель Зенит
Сегодня, 20:42
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14
(5)
№14 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 21:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Fratelli
Утритесь убогие из Морквы

Ваш менеджмент великолепен, как всегда


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№13 Написал: Sergant (Сегодня, 21:14) #
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Болеет за:
ЦСКА
Во-первых, это наглое враньё от Циммерманов из СЭ и пресс-службы "Зенита", они ведь "не родственники"

Во-вторых: Как рассказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, бельгиец будет получать в новом клубе зарплату в размере €25 млн в год, "Зенит" получит от перехода €7 млн плюс бонусы.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/sport/3921755
Регистрация: 15.12.2016
№12 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 21:12) #
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Если Вы считаете его зарплату до конца контракта и отступные Китайского клуба , то Вы не правы - а выход в следующий этап Лиги Европы ,кто подсчитал, без Витселя будет очень тяжело,на сборах наиграть новый состав будет тяжело, Луческу можно понять ,он строит команду под себя....но за несколько месяцев он не построит команду которая будет должна выиграть или хотя бы дойти до полу финала кубка,так что Вы не правильно считаете прибыль от продажи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
дапокуйкакто за скока...ушёл - удачи, гора с плеч
хотя лучше бы остался конечно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: bazetd СПБ (Сегодня, 21:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Федя Погорелов
Эх чтобы делал наш зенит без китайцев

Не поверю, чтобы образованный либераст Федя Погорелов не поставил запятую перед "чтобы".
Как и не поверю, что китайцы заплатили 25 млн за игрока, у которого контракт через 6 месяцев заканчивается.


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Судить меня может только Бог.... (с)
Регистрация: 28.09.2007
№9 Написал: НиколайРудинский (Сегодня, 20:54) #
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выручили их китайцы
Регистрация: 26.02.2016
№8 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 20:54) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Fratelli
Утритесь убогие из Морквы

Как будто ты с этого что-то имеешь!!!!!!
Регистрация: 2.08.2015
№7 Написал: Федя Погорелов (Сегодня, 20:53) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Эх чтобы делал наш зенит без китайцев


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№6 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 20:52) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
с учетом того что контакт заканчивается очень удачно продали.


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болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№5 Написал: Fratelli Питер (Сегодня, 20:51) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Утритесь убогие из Морквы
Регистрация: 17.10.2016
№4 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 20:48) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Краснодар»
За 40 купили, за 25 продали..21 лям заработали..вот такая математика.. smirk
Регистрация: 31.10.2013
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:47) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
За четыре года в Зените подешевел вдвое, даже для щедрых китайцев.
Регистрация: 29.10.2010
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 20:47) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
А сколько денюжков за него было заплачено? smile


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Член, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:45) #
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  •  (6)
online

Неплохо!!!
Регистрация: 28.12.2015
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