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СМИ: "Зенит" заработал на продаже Витселя 21 миллион евро
"Зенит" заработает на продаже полузащитника Акселя Витселя в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" 21 миллион евро, сообщает "Спорт-Экспресс".
К новой команде бельгиец, проводящий отпуск на родине жены в Румынии, должен присоединиться в ближайшее время. Витсель перебрался в "Зенит" из "Бенфики" в 2012 году и провел за пять сезонов в Питере 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Контракт Витселя с сине-бело-голубыми истекал бы ближайшим летом.
К новой команде бельгиец, проводящий отпуск на родине жены в Румынии, должен присоединиться в ближайшее время. Витсель перебрался в "Зенит" из "Бенфики" в 2012 году и провел за пять сезонов в Питере 180 матчей, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач. Контракт Витселя с сине-бело-голубыми истекал бы ближайшим летом.
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