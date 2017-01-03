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Аксель Витсель: горжусь тем, что был частью истории "Зенита"

Бывший полузащитник "Зенита" Аксель Витсель попрощался с Санкт-Петербургом. Напомним, Витсель продолжит карьеру в китайском клубе "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

"После четырех с половиной лет в России пришло время для меня, чтобы двигаться дальше. Хочу поблагодарить всех в Санкт-Петербурге за эти замечательные годы, о которых у меня останутся приятные воспоминания. От президента до всего технического персонала, тренеров, товарищей по команде, друзей, братьев, сестёр, и, конечно же, всех сумасшедших и удивительных болельщиков за их поддержку и любовь. Горжусь тем, что был частью истории "Зенита", за который выиграл 4 трофея. Уверен, что парни выиграют чемпионат России в этом сезоне", - цитирует Витселя его официальный сайт.
Теги: Витсель Зенит
Вчера, 22:30
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17
(11)
№17 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 00:37) #
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  •  (2)
online

Когда был гордостью томим, услышал глас отца родного...


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Зенитом звали маленькую облезлую собачонку с мохнатою мордой, злую и избалованную, с медалькой на ошейнике.
Регистрация: 15.07.2008
№16 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:33) #
  • -2
  •  (2)

«Считаю, что те, кого можно переманить большими деньгами, не имеют характера». Юрген Клопп


Цитата: Зенит1982
Скоро чемпионат Китая наберет серьезную силу... Раз уже и молодые едут туда

ну да.. если с Питера к тому же.. :-)


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:17) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Drumer
это не новое поприще, а завершение карьеры

весьма неплохое завершение


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№14 Написал: Зенит1982 Россия (Сегодня, 00:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Скоро чемпионат Китая наберет серьезную силу... Раз уже и молодые едут туда
Регистрация: 5.09.2012
№13 Написал: Легион812 (Вчера, 23:31) #
  • 0
  •  (8)

Цитата: Spartacus1971
Теперь Зенит имеет состав на 98 млн,а самый дорогой игрок стал наш антошка.

это практически титул.


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Жизнь как коробка шоколадных конфет..
Регистрация: 26.12.2016
№12 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 23:21) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи и спасибо!
Регистрация: 15.03.2009
№11 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 23:21) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Теперь Зенит имеет состав на 98 млн,а самый дорогой игрок стал наш антошка.
Регистрация: 12.02.2013
№10 Написал: 4 звезды (Вчера, 23:13) #
  • -2
  •  (10)

частью истории сбыта достояния
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: employee С.-Петербург (Вчера, 22:59) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Drumer
Цитата: art83
И тебе спасибо.Удачи на новом поприще.

это не новое поприще, а завершение карьеры


Сколько озабоченных карьерой Витселя. Сострадальцы.
Регистрация: 9.09.2013
№8 Написал: login kinogreen.ru (Вчера, 22:58) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
сначала в зенит перешел из за денег терь в китай! юве это так хотелось бы, но как бы ЛЧ врядли возьмут, там бегать надо... а тут... заработаю на жизнь да уйду из футбола.... Молодец, с моей зарплатой, я бы так же сделал! один хрен месси с роналду не переплюнуть!

Цитата: Федя Погорелов
Прощай,на кого теперь наши болельщики будут смотреть я хз,надеюсь хотя бы 20 тысяч будем собирать на новом стадионе,на Кокорина народ не пойдет(



а дзюба? лодыгин? можно и в цирк сходить и на футбол одновременно!


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Регистрация: 11.05.2015
№7 Написал: Федя Погорелов (Вчера, 22:57) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Прощай,на кого теперь наши болельщики будут смотреть я хз,надеюсь хотя бы 20 тысяч будем собирать на новом стадионе,на Кокорина народ не пойдет(


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Лучший комментатор страны и болельщик зенита с 1984 года!
Регистрация: 3.01.2017
№6 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 22:53) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи микрофон. и спасибо за Всё


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№5 Написал: Савелий Россия (Вчера, 22:47) #
  • +3
  •  (9)

Человек ищет где лучше....- что не так?

Да и сериал "Витсель в поиске" наконец-то подошёл к концу...))
Регистрация: 28.12.2015
№4 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Вчера, 22:38) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи,Аксель!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: Drumer Тверь (Вчера, 22:37) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: art83
И тебе спасибо.Удачи на новом поприще.

это не новое поприще, а завершение карьеры
Регистрация: 11.01.2009
№2 Написал: art83 (Вчера, 22:34) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
И тебе спасибо.Удачи на новом поприще.
Регистрация: 17.09.2010
№1 Написал: кандид (Вчера, 22:33) #
  • +1
  •  (17)

Горжусь,что стал частью Великого Китая! Вицин.
Регистрация: 29.09.2016
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