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Агент Миранчука: цифры, указанные в СМИ, не соответствуют действительности
Вадим Шпинёв, представляющий интересы Алексея Миранчука, опроверг информацию по суммам выплат, которые его клиенту предлагают в "Локомотиве" и "Рубине".
Ранее сообщалось, что московский клуб предложил максимальный порог заработной платы в € 1,8 млн и подъемные € 2 млн, а казанцы предложили оклад в размере € 2,5 млн и € 3 млн в виде подъемных. При этом "Рубин" предложил за выкуп контракта € 3 млн, а сам "Локомотив" надеется выручить €8 млн.
"Цифры, указанные в заметке "Спорт-экспресс", не соответствуют действительности, как в отношении "Рубина", так и "Локомотива", - цитирует Шпинева "Чемпионат.сом".
Ранее сообщалось, что московский клуб предложил максимальный порог заработной платы в € 1,8 млн и подъемные € 2 млн, а казанцы предложили оклад в размере € 2,5 млн и € 3 млн в виде подъемных. При этом "Рубин" предложил за выкуп контракта € 3 млн, а сам "Локомотив" надеется выручить €8 млн.
"Цифры, указанные в заметке "Спорт-экспресс", не соответствуют действительности, как в отношении "Рубина", так и "Локомотива", - цитирует Шпинева "Чемпионат.сом".
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