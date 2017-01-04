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Агент Миранчука: цифры, указанные в СМИ, не соответствуют действительности

Вадим Шпинёв, представляющий интересы Алексея Миранчука, опроверг информацию по суммам выплат, которые его клиенту предлагают в "Локомотиве" и "Рубине".

Ранее сообщалось, что московский клуб предложил максимальный порог заработной платы в € 1,8 млн и подъемные € 2 млн, а казанцы предложили оклад в размере € 2,5 млн и € 3 млн в виде подъемных. При этом "Рубин" предложил за выкуп контракта € 3 млн, а сам "Локомотив" надеется выручить €8 млн.

"Цифры, указанные в заметке "Спорт-экспресс", не соответствуют действительности, как в отношении "Рубина", так и "Локомотива", - цитирует Шпинева "Чемпионат.сом".
Теги: Миранчук Локомотив Рубин
Сегодня, 16:20
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:27) #
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Болеет за:
ЦСКА
значит всё таки Рубин "ведёт" его...я все думал что это "игры" агента


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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