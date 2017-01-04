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Куасси прибыл в Глазго для переговоров о трансфере в "Селтик"

Полузащитник "Краснодара" Эбуэ Куасси прибыл в шотландский Глазго для завершения перехода в "Селтик".

По информации Sky Sports, 19-летнему ивуарийскому футболисту также предстоит решить вопрос с получением разрешения на работу.

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что "Краснодар" сохранит 15% от трансфера игрока.

"Газета.ру"
Теги: Куасси Селтик Краснодар
Сегодня, 17:33
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