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Агент: Самарис в "Зените"? Данная информация всего лишь слухи
Информация о возможном переходе греческого полузащитника лиссабонской "Бенфики" Андреаса Самариса в "Зенит" является просто слухами, заявил представитель футболиста Иоаннис Эммануилидис.
"Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в "Зенит". Лучше вам спросить об этом в "Бенфике" или в самом "Зените". Андреас - профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с "Бенфикой", и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями "Зенита", так что данная информация всего лишь слухи", - цитирует агента "Р-Спорт".
"Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в "Зенит". Лучше вам спросить об этом в "Бенфике" или в самом "Зените". Андреас - профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с "Бенфикой", и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями "Зенита", так что данная информация всего лишь слухи", - цитирует агента "Р-Спорт".
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