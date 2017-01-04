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Агент: Самарис в "Зените"? Данная информация всего лишь слухи

Информация о возможном переходе греческого полузащитника лиссабонской "Бенфики" Андреаса Самариса в "Зенит" является просто слухами, заявил представитель футболиста Иоаннис Эммануилидис.

"Я не имею никакой информации о возможном переходе Самариса в "Зенит". Лучше вам спросить об этом в "Бенфике" или в самом "Зените". Андреас - профессиональный футболист, и он играет там, где у него контракт. В данный момент контракт у него с "Бенфикой", и он счастлив в этой команде. У меня же не было никаких контактов с представителями "Зенита", так что данная информация всего лишь слухи", - цитирует агента "Р-Спорт".
Теги: Самарис Бенфика Зенит Трансферы
Сегодня, 17:43
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№2 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 19:45) #
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Регистрация: 4.01.2017
№1 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 17:46) #
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  •  (13)
Болеет за:
«Челси»
Ты самое главное понимай, что в Петербурге придется жить ,надо же об этом думать smile
Регистрация: 11.12.2016
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