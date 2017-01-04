Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сын Луческу: Витсель все равно может вернуться в Европу

Сын главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу Рэзван считает, что экс-полузащитник российского клуба Аксель Витсель, который перешёл в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" может вернуться в Европу.

"Меня не удивил переезд Витселя в Китай. Когда вам платят 4 миллиона евро за сезон и вдруг появляется клуб, который готов платить 20 миллионов, то вы задумаетесь. Но Аксель всё равно может вернуться в Европу и также будет показывать футбол высокого класса. Для "Зенита" же это была отличная сделка", - приводит слова сына Мирчи Луческу Dolce Sport.
Теги: Витсель Зенит
Сегодня, 18:43
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 19:43) #
  • 0
  •  (0)
online

Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis.in
Регистрация: 4.01.2017
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Tom1989,
хватит под Челси косить Спартаковская свинка иди в свою Тарасовку на кривого Глушака и прочий шлак любоваться.Это Спартак похороны,фиг что выиграешь,еще и в Европе в очередной раз чпокнут аутсайдеры у всех на виду.Причем интересно как уйдут так карьера в гору идет,бромонтаном что ли людей травите?Или жрать не даете?Квинси поди на одних фруктах желтых играет)Прям мегазвезды валят в Спам толпами)В очередь выстраиваются переезжать из Европы в Москву)Кули все наверное с детства о Спартаке мечтали и болели с сопливых лет.Это ж грандище)))С ним сам кубок Соли можно выиграть и в музей сходить,ну и ромбик не забыть облизать.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№1 Написал: Tom1989 Лондон (Сегодня, 18:53) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Челси»
зенит это похороны для европейских футболистов максимум Китай.Русские футболеры вообще у них считай в рабстве
Регистрация: 11.12.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.