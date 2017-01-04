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Сын Луческу: Витсель все равно может вернуться в Европу
Сын главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу Рэзван считает, что экс-полузащитник российского клуба Аксель Витсель, который перешёл в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" может вернуться в Европу.
"Меня не удивил переезд Витселя в Китай. Когда вам платят 4 миллиона евро за сезон и вдруг появляется клуб, который готов платить 20 миллионов, то вы задумаетесь. Но Аксель всё равно может вернуться в Европу и также будет показывать футбол высокого класса. Для "Зенита" же это была отличная сделка", - приводит слова сына Мирчи Луческу Dolce Sport.
"Меня не удивил переезд Витселя в Китай. Когда вам платят 4 миллиона евро за сезон и вдруг появляется клуб, который готов платить 20 миллионов, то вы задумаетесь. Но Аксель всё равно может вернуться в Европу и также будет показывать футбол высокого класса. Для "Зенита" же это была отличная сделка", - приводит слова сына Мирчи Луческу Dolce Sport.
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