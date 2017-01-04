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Геннадий Орлов: Адриано? Не назвал бы его суперигроком - пусть "Спартак" укрепляется
Комментатор "Матч ТВ" Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к возможному переходу бразильца Луиса Адриано в московский "Спартак".
– Вас не пугает трансферная активность "Спартака"? Красно-белые вот-вот подпишут Луиса Адриано, возможности которого, кстати, прекрасно знает Мирча Луческу по донецкому "Шахтеру".
– Я видел Адриано в деле. Не назвал бы его суперигроком. Но это же вопросы рынка. Что ж, пусть «Спартак» укрепляется, пусть ЦСКА укрепляется. Чем выше станет уровень наших клубов, тем лучше.
– Недавно вы назвали полузащитника "Крыльев" Молло секонд-хэндом. А Луис Адриано, по-вашему, не едет с ярмарки?
– Секундочку. Поясню про Молло. Он не тот легионер, который играет за сборную Франции. Он хороший футболист, но только не отличный. Вот в чем вся соль. Я считаю, что в Россию нужно звать отличных исполнителей. А так, наши клубы заполнены второразрядными по европейским меркам игроками. Ну как нам подняться?
– Луис Адриано – второразрядный футболист?
– К нам же попал Жулиану, и потом его из "Зенита" стали приглашать в сборную Бразилии. Шанс нужно давать каждому. Возможно, Адриано – исключение из правил, который поднимется выше и поднимет наш футбол. Но, в принципе, при наличии такого числа легионеров как нам своих ребят развивать? Молло помогает "Крыльям" не вылететь. Но это же бои, как говорится, местного значения. Поэтому ключевое слово в моем монологе про француза не то, что он секонд-хэнд, а то, что секонд-хэнд заполнил наш футбол. Вообще очень многое печалит.
"Спорт-Экспресс"
– Вас не пугает трансферная активность "Спартака"? Красно-белые вот-вот подпишут Луиса Адриано, возможности которого, кстати, прекрасно знает Мирча Луческу по донецкому "Шахтеру".
– Я видел Адриано в деле. Не назвал бы его суперигроком. Но это же вопросы рынка. Что ж, пусть «Спартак» укрепляется, пусть ЦСКА укрепляется. Чем выше станет уровень наших клубов, тем лучше.
– Недавно вы назвали полузащитника "Крыльев" Молло секонд-хэндом. А Луис Адриано, по-вашему, не едет с ярмарки?
– Секундочку. Поясню про Молло. Он не тот легионер, который играет за сборную Франции. Он хороший футболист, но только не отличный. Вот в чем вся соль. Я считаю, что в Россию нужно звать отличных исполнителей. А так, наши клубы заполнены второразрядными по европейским меркам игроками. Ну как нам подняться?
– Луис Адриано – второразрядный футболист?
– К нам же попал Жулиану, и потом его из "Зенита" стали приглашать в сборную Бразилии. Шанс нужно давать каждому. Возможно, Адриано – исключение из правил, который поднимется выше и поднимет наш футбол. Но, в принципе, при наличии такого числа легионеров как нам своих ребят развивать? Молло помогает "Крыльям" не вылететь. Но это же бои, как говорится, местного значения. Поэтому ключевое слово в моем монологе про француза не то, что он секонд-хэнд, а то, что секонд-хэнд заполнил наш футбол. Вообще очень многое печалит.
"Спорт-Экспресс"
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