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Геннадий Орлов: Адриано? Не назвал бы его суперигроком - пусть "Спартак" укрепляется

Комментатор "Матч ТВ" Геннадий Орлов рассказал о своем отношении к возможному переходу бразильца Луиса Адриано в московский "Спартак".

– Вас не пугает трансферная активность "Спартака"? Красно-белые вот-вот подпишут Луиса Адриано, возможности которого, кстати, прекрасно знает Мирча Луческу по донецкому "Шахтеру".

– Я видел Адриано в деле. Не назвал бы его суперигроком. Но это же вопросы рынка. Что ж, пусть «Спартак» укрепляется, пусть ЦСКА укрепляется. Чем выше станет уровень наших клубов, тем лучше.

– Недавно вы назвали полузащитника "Крыльев" Молло секонд-хэндом. А Луис Адриано, по-вашему, не едет с ярмарки?

– Секундочку. Поясню про Молло. Он не тот легионер, который играет за сборную Франции. Он хороший футболист, но только не отличный. Вот в чем вся соль. Я считаю, что в Россию нужно звать отличных исполнителей. А так, наши клубы заполнены второразрядными по европейским меркам игроками. Ну как нам подняться?

– Луис Адриано – второразрядный футболист?

– К нам же попал Жулиану, и потом его из "Зенита" стали приглашать в сборную Бразилии. Шанс нужно давать каждому. Возможно, Адриано – исключение из правил, который поднимется выше и поднимет наш футбол. Но, в принципе, при наличии такого числа легионеров как нам своих ребят развивать? Молло помогает "Крыльям" не вылететь. Но это же бои, как говорится, местного значения. Поэтому ключевое слово в моем монологе про француза не то, что он секонд-хэнд, а то, что секонд-хэнд заполнил наш футбол. Вообще очень многое печалит.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Орлов Адриано Спартак
Сегодня, 19:10
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14
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№14 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 19:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Зе Луиш переходит в Спартак
"КТО ЭТО ТАКОЙ? ОН ЖЕ СОВСЕМ ПЛОХ"
спустя 5 месяцев
"БЕЗ ЗЕ ЛУИША СПАРТАК СЛАБЕЕ"


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№13 Написал: mustang (Сегодня, 19:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
не назвал б Орлова адекватным
Регистрация: 23.12.2015
№12 Написал: fits (Сегодня, 19:43) #
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Но это же бои, как говорится, местного значения. Поэтому ключевое слово в моем монологе про француза не то, что он секонд-хэнд, а то, что секонд-хэнд заполнил наш футбол.


В таком случае, пусть Газпром возьмет шефство над всеми
командами премьер-лиги, тогда и игроки в командах будут
состоять из сборников...
А если серьезно, как можно так оскорблять игроков, это что
теперь, манера такая в Питере и до Геннадия Сергеевича дошла...
Жаль, очень жаль...отсюда и необъективность в репортажах
так и прет... наверное, Николай Николаевич Озеров и руки
бы Вам не пожал...
Регистрация: 6.10.2016
№11 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 19:42) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
вот когда Адриано отгрузит Зене треху,тогда поспорю с Геной!! laughing


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№10 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 19:42) #
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Регистрация: 4.01.2017
№9 Написал: Легион812 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MIG
Ну, спартачи сейчас дядь Гену заклюют..

да если бы они читали статьи, а не заголовки, то увидели бы, что ГСО достаточно корректно отозвался о 30-летнем футболисте, забивающем по голу аж в каждом десятом матче.


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Жизнь как коробка шоколадных конфет..
Регистрация: 26.12.2016
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 19:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: suvirinimas
Прав Орлов. Какой Адриано суперигрок. Вот Кержаков-это супер звезда мирового футбола.

И что же эта мега звезда из одного средненького клуба в такой же летала по Европе, пока не прибилась к Динамо
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:38) #
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Цитата: MIG

Ну, спартачи сейчас дядь Гену заклюют..
а я спрошу вас, умники: итальянская пресса, признавшая Адриано худшим игроком серии А в 2016 году, тоже все марзматики? Или как вы там сейчас любите говорить?
в данный момент Адриано - далеко не супер-игрок. Прав Орлов!


ну, понятное дело, что игрок, который был звездой в Шахтере, но не пошло в Реале, Милане, Барселоне, конечно, хуже всяких там Кокориных и Дзюб
Регистрация: 20.04.2016
№6 Написал: пончевед (Сегодня, 19:38) #
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Цитата: MIG

Ну, спартачи сейчас дядь Гену заклюют..
а я спрошу вас, умники: итальянская пресса, признавшая Адриано худшим игроком серии А в 2016 году, тоже все марзматики? Или как вы там сейчас любите говорить?
в данный момент Адриано - далеко не супер-игрок. Прав Орлов!

да не переживай ты так,он всегда прав.точнее всегда,когда о "Спартаке" высказывается.

Цитата: Игорь Владимирович
Орлов, говорил ведь тебе, не дружи с бляссингом. Не пей с ним из одного копытца, таким же козлом станешь! Не послушал...

гм...мож наоборот?..она попила с дедой из одной бутылки?
Регистрация: 6.09.2011
№5 Написал: MIG Piter (Сегодня, 19:30) #
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Ну, спартачи сейчас дядь Гену заклюют..
а я спрошу вас, умники: итальянская пресса, признавшая Адриано худшим игроком серии А в 2016 году, тоже все марзматики? Или как вы там сейчас любите говорить?
в данный момент Адриано - далеко не супер-игрок. Прав Орлов!


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№4 Написал: Lider13325 (Сегодня, 19:28) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Давайте посмотрим,время покажет
Регистрация: 26.11.2016
№3 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 19:22) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Орлов, говорил ведь тебе, не дружи с бляссингом. Не пей с ним из одного копытца, таким же козлом станешь! Не послушал...


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№2 Написал: suvirinimas Литва (Сегодня, 19:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
Прав Орлов. Какой Адриано суперигрок. Вот Кержаков-это супер звезда мирового футбола.
Регистрация: 9.02.2014
№1 Написал: пончевед (Сегодня, 19:17) #
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не,ну раз даже птицын разрешил...
Регистрация: 6.09.2011
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