Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:23
Евгений Савин: в истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать (4)
Евгений Савин: в истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать (4)
15:46
Врач ЦСКА: Еременко несколько раз в этом году проходил допинг–контроль и всегда был "чист" (1)
Врач ЦСКА: Еременко несколько раз в этом году проходил допинг–контроль и всегда был "чист" (1)
12:59
Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео) (13)
Иван Новосельцев: многие удивились, зачем это надо: "У тебя отпуск, а ты тренируешься, отдыхай!" (видео) (13)
Олег Романцев: есть все предпосылки для чемпионства "Спартака"
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о шансах красно-белых на победу в РФПЛ в нынешнем сезоне.
"Радует ли меня в этом сезоне команда "Спартака"? Главное, чтобы она радовала болельщиков. Давненько этого не было. Но у нас, у спартаковцев, поклонники терпеливые. Они всегда своего дождутся. Можно даже сказать, что дождались. Очень надеюсь на то, что в этом году «Спартак» будет чемпионом. Красно–белые должны победить после такого длительного перерыва! Все предпосылки для этого есть. Сейчас уже появились совсем молодые болельщики, которые не знают, не чувствовали, каково это — быть поклонником команды-чемпиона. Да и болельщики со стажем уже это основательно подзабыли. Так что пора.
Меня устраивают в этом сезоне и сама игра команды, и результат. И если спартаковцы сами не будут терять очки по глупости и отдавать победы, то всё сложится, как в кричалке: "Спартак" — чемпион!».
Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак! У этого тренера есть успехи. Каррера в 2012 году исполнял обязанности главного тренера "Ювентуса", и клуб под его руководством завоевал Суперкубок Италии, переиграв "Наполи". Выиграть Суперкубок Италии – это дорогого стоит. Но чтобы составить мнение о тренере, мне нужно присутствовать на тренировках, посмотреть его занятия, услышать установки. Посмотрим, как он проведёт предсезонные сборы", — цитируют Романцева "Аргументы недели".
"Радует ли меня в этом сезоне команда "Спартака"? Главное, чтобы она радовала болельщиков. Давненько этого не было. Но у нас, у спартаковцев, поклонники терпеливые. Они всегда своего дождутся. Можно даже сказать, что дождались. Очень надеюсь на то, что в этом году «Спартак» будет чемпионом. Красно–белые должны победить после такого длительного перерыва! Все предпосылки для этого есть. Сейчас уже появились совсем молодые болельщики, которые не знают, не чувствовали, каково это — быть поклонником команды-чемпиона. Да и болельщики со стажем уже это основательно подзабыли. Так что пора.
Меня устраивают в этом сезоне и сама игра команды, и результат. И если спартаковцы сами не будут терять очки по глупости и отдавать победы, то всё сложится, как в кричалке: "Спартак" — чемпион!».
Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак! У этого тренера есть успехи. Каррера в 2012 году исполнял обязанности главного тренера "Ювентуса", и клуб под его руководством завоевал Суперкубок Италии, переиграв "Наполи". Выиграть Суперкубок Италии – это дорогого стоит. Но чтобы составить мнение о тренере, мне нужно присутствовать на тренировках, посмотреть его занятия, услышать установки. Посмотрим, как он проведёт предсезонные сборы", — цитируют Романцева "Аргументы недели".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.