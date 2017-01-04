Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Олег Романцев: есть все предпосылки для чемпионства "Спартака"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев поделился мнением о шансах красно-белых на победу в РФПЛ в нынешнем сезоне.

"Радует ли меня в этом сезоне команда "Спартака"? Главное, чтобы она радовала болельщиков. Давненько этого не было. Но у нас, у спартаковцев, поклонники терпеливые. Они всегда своего дождутся. Можно даже сказать, что дождались. Очень надеюсь на то, что в этом году «Спартак» будет чемпионом. Красно–белые должны победить после такого длительного перерыва! Все предпосылки для этого есть. Сейчас уже появились совсем молодые болельщики, которые не знают, не чувствовали, каково это — быть поклонником команды-чемпиона. Да и болельщики со стажем уже это основательно подзабыли. Так что пора.

Меня устраивают в этом сезоне и сама игра команды, и результат. И если спартаковцы сами не будут терять очки по глупости и отдавать победы, то всё сложится, как в кричалке: "Спартак" — чемпион!».

Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак! У этого тренера есть успехи. Каррера в 2012 году исполнял обязанности главного тренера "Ювентуса", и клуб под его руководством завоевал Суперкубок Италии, переиграв "Наполи". Выиграть Суперкубок Италии – это дорогого стоит. Но чтобы составить мнение о тренере, мне нужно присутствовать на тренировках, посмотреть его занятия, услышать установки. Посмотрим, как он проведёт предсезонные сборы", — цитируют Романцева "Аргументы недели".
Теги: Романцев Спартак
Сегодня, 20:29
Напечатать
16
(2)
№16 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: rfgbnfy
Цитата: Хитрый Лис
Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак!

Цитата: rfgbnfy
Это его личное мнение и каким бы оно не было...,мнение этого человека стоит уважать.

Ты сам-то понял, что написал?
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ прочитай ответ Романцева: у него НЕТ мнения о Каррере!
И что тогда предлагаешь уважать?
Отсутствие у ОИРа мнения о теперешнем ГТ Спартака?
Отсутствие мнения - это НИЧТО.
К нему можно только никак не относится.
Регистрация: 6.08.2008
№15 Написал: rfgbnfy (Сегодня, 21:44) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Хитрый Лис
Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак!

как-то о работе Валеры он теплее отзывался blush

Это его личное мнение и каким бы оно не было...,мнение этого человека стоит уважать.
Регистрация: 25.07.2016
№14 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
...Можно даже сказать, что дождались. Очень надеюсь на то, что в этом году «Спартак» будет чемпионом
Народная мудрость для "народной" команды:
Цыплят по осени считают или... не говори "гоп" пока не перепрыгнешь, можно еще: не дели шкуру неубитого медведя и т.д....посмотрим smile
...Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак!
О как? Молодец Олег Иванович, провидец!
Регистрация: 15.12.2013
№13 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:38) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Riders1990
А футбол да,у Черчеса другой был.Но мы тогда чуть чемпионат не выиграли.

Тебе интересно чемпионство с тошнотворным футболом?
Мне-НЕТ!

Это тоже самое, как Рубин был чемпионом.
Регистрация: 6.08.2008
№12 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Об ЭТОМ не помню, чтобы писалось.
Варелик - ДА! Обращался.
Аленичев тоже.
А Черчесов?
Не думаю.
Он даже футбол другой ставил Спартаку.
Слава Богу, что этот эксперимент закончился неудачно.

Ну может на тренировку заходил когда...А футбол да,у Черчеса другой был.Но мы тогда чуть чемпионат не выиграли.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№11 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:26) #
  • -5
  •  (5)

Цитата: Riders1990
Скорее всего был,возможно когда еще Черчесов Спартак тренировал.Да и тот наверняка не раз к Романцеву обращался.

Об ЭТОМ не помню, чтобы писалось.
Варелик - ДА! Обращался.
Аленичев тоже.
А Черчесов?
Не думаю.
Он даже футбол другой, не "бесковско-романцевский&
quot;, пытался ставить Спартаку.
Слава Богу, что этот эксперимент закончился неудачно.
Регистрация: 6.08.2008
№10 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:19) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: syamtomov
Тоже, ведь, не был ни на одной тренировке сборной, ни на одной установке, а ТАКИЕ СЛОВА о Черчесове говорит?!

Скорее всего ПРОСТО РЕВНУЕТ иностранца Карреру к Спартаку.

Скорее всего был,возможно когда еще Черчесов Спартак тренировал.Да и тот наверняка не раз к Романцеву обращался.Не думаю что ревнует,скорее всего просто говорит с высоты своего опыта и выигранных титулов.И с осторожностью к Каррере относится.И это правильно.Восторгаться им будем,когда первое место возьмем!


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№9 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 21:15) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Савелий
Иваныч, с Днём Рождения!!!


Да он уже принял, не переживайте. Вон как понес о нынешнем тренере .
Регистрация: 21.01.2016
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:00) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
щас шлака подкупят и вперед к чемпионству
Регистрация: 17.05.2013
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Как мне работа Массимо Карреры? Если честно, то никак!

как-то о работе Валеры он теплее отзывался blush
Регистрация: 19.03.2010
№6 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:54) #
  • +2
  •  (6)

Иваныч, с Днём Рождения!!!
Регистрация: 28.12.2015
№5 Написал: Роман Ходовифа (Сегодня, 20:45) #
  • -6
  •  (6)

Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis.in
Регистрация: 4.01.2017
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 20:42) #
  • -1
  •  (15)

Вот полное интервью
http://argumenti.ru/sport/201
7/01/517782

Прочитав его, хочу немного критических слов сказать в адрес Олега Ивановича.
О Каррере, как о тренере, он отказывается говорить: вот, дескать, нужно побывать на его тренировках, на предматчевых установках...чтобы какое-то мнение сформировать.

Одновременно, чуть ниже он говорит о Черчесове:

-Черчесов справится?
-Он наставник скрупулезный, настойчивый. Должен осилить.

Тоже, ведь, не был ни на одной тренировке сборной, ни на одной установке, а ТАКИЕ СЛОВА о Черчесове говорит?! flushed

Скорее всего ПРОСТО РЕВНУЕТ иностранца Карреру к Спартаку. smirk
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 20:40) #
  • +1
  •  (11)

Работа Кареры не как ,как это понять....Спартак преобразился,появилась страсть,желание победить,уверенность у ребят, А работа Кареры ни как -не понятно что этим хочет сказать Романцев. На данный момент Карера лучший кому доверили пост главного тренера Спартака за последние годы.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Butcher (Сегодня, 20:31) #
  • +1
  •  (17)

Мукунка - хороший (с) laughing
Регистрация: 20.12.2015
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 20:30) #
  • -6
  •  (22)

сбг и кс гопота -фас


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.