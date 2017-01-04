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УЕФА: дата рассмотрения апелляции Романа Еременко пока не определена

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не определился с датой заседания апелляционного комитета по "делу Романа Еременко".

"День рассмотрения этой апелляции пока не определен. Мы проинформируем вас, как только на следующей неделе получим данные от нашего комитета", - сообщили в УЕФА "Спорт-Экспрессу".
Теги: Еременко ЦСКА
Вчера, 23:28
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№1 Написал: login kinogreen.ru (Сегодня, 00:01) #
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Регистрация: 11.05.2015
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