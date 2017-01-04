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Ринат Билялетдинов: я не вижу весомых причин для ухода Миранчука из "Локомотива"

Бывший тренер "Локомотива" и "Рубина" Ринат Билялетдинов выразил уверенность, что хавбеку железнодорожников Алексею Миранчуку нет смысла уходить из клуба.

"Локомотив" – клуб, который всегда ставит перед собой высокие цели, поэтому мне трудно понять разговоры о переходе Алексея. Если бы он играл мало, то можно было объяснить эту ситуацию. Но он все время выходит в стартовом составе, так что весомых причин для ухода из клуба я не вижу", - приводит слова специалиста "Спорт-Экспресс".
Теги: Билялетдинов Р. Миранчук Локомотив
Вчера, 23:45
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№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:48) #
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Болеет за:
ЦСКА
"Локомотив" – клуб, который всегда ставит перед собой высокие цели, поэтому мне трудно понять разговоры о переходе Алексея. Если бы он играл мало, то можно было объяснить эту ситуацию. Но он все время выходит в стартовом составе, так что весомых причин для ухода из клуба я не вижу"

футбол уже давно бизнес...да, признать такое сложно, но уже необходимо
безусловно, верные клубу игроки еще есть, но все таки не сложно признать, что, если брать условно, за какую либо услугу вам заплатят в одном месте 100 рублей, в другом 200....понятно куда кто пойдет
хотя печально это....ведь и так не бедствуют


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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