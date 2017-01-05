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ЦСКА продолжает следить за состоянием нападающего Аарона Оланаре

ЦСКА продолжает следить за состоянием нигерийского нападающего Аарона Оланаре, который выступал в команде на правах аренды в сезоне-2015/16, рассказал врач армейцев Шагабутдин Керимов.

Форвард перешел в ЦСКА зимой 2016 года на полгода на правах аренды из китайского "Гуанчжоу Фули" с правом последующего выкупа. Однако в финале Кубка России с санкт-петербургским "Зенитом" (1:4), который состоялся 2 мая, игрок получил тяжелую травму - разрыв крестообразных связок. Столичная команда не стала выкупать 22-летнего нападающего по окончании соглашения.

"Клуб на связи с агентом Оланаре, поэтому мы в курсе его сосояния. Сейчас он прошел активную фазу реабилитации после разрыва крестообразных связок и приступил к тренировкам", - сказал Керимов.

Оланаре провел за ЦСКА десять матчей во всех турнирах и забил три гола.
Теги: Оланаре ЦСКА
Сегодня, 16:07
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№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
и приступил к тренировкам

Было бы отлично если бы к началу сезона успел.
Регистрация: 12.02.2014
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