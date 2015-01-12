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Роман Бабаев: Траоре покинет ЦСКА? Пока об этом говорить преждевременно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с нападающим Ласина Траоре.

- Траоре тоже покинет ЦСКА?

– Пока об этом говорить преждевременно. Работа ведется.

Мы понимаем, что позиция форварда нуждается в усилении, несмотря на возвращение Витиньо.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бабаев Траоре ЦСКА Витиньо
Сегодня, 16:44
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18
(2)
№18 Написал: Butcher (Сегодня, 18:28) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: капля никотина
Откуда в армии РФ неграм то взяться?? В обычной армии, в войсках есть разве негры??

ты бы уёбок хоть погуглил laughing

12 января 2015 г.
В армии Российской Федерации будут служить иностранцы. Соответствующий указ подписал в начале нового года глава государства Владимир Путин. Как пишет сегодня газета "Коммерсант", документ примечателен тем, что в случае вооруженного конфликта зарубежных контрактников ВС РФ могут отправить в зону боевых действий.

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Регистрация: 20.12.2015
№17 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 18:25) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
траорел! Комнатный.


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 18:12) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: lanc77
В свинарнике промес и зе луиш вообще не негры...они белокожие измазанные гуталином

Да нам поxyю - пусть хоть все будут негры, включая Массимо с Ребровым - по-ху-ю. А вы же арррррррмия!!! Откуда в армии РФ неграм то взяться?? В обычной армии, в войсках есть разве негры??

Отсюда совсем простой вопрос - либо ваш клуб с ослиными ушами совсем не армия, либо ненастоящая вся остальная армия РФ. И какой правильный ответ?
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:11) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: lanc77
В свинарнике промес и зе луиш вообще не негры...они белокожие измазанные гуталином

Неправда: никакого гуталина! Просто ребята много времени проводят в солярии, что в гей-клубе в Тридварасовке.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№14 Написал: скальп (Сегодня, 18:09) #
  • +2
  •  (6)

бэушные ласины в цска будут вечно
Регистрация: 24.12.2016
№13 Написал: lanc77 Ульяновск (Сегодня, 18:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Левый защитник Мойзес имеет предложение от ЦСКА (Москва) и может перейти в российский клуб

Таки опять не славянин??? Бла - вечную схему "eбни на негра" боюсь ждет коренная трансформация - "негр, eбни на негра".

В цыиска всегда будут негры!!!!

В свинарнике промес и зе луиш вообще не негры...они белокожие измазанные гуталином
Регистрация: 30.07.2013
№12 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:52) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Оставить Ласину в цкг однозначно laughing
Регистрация: 2.02.2012
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:30) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Оставить Ласину и вернуть Алибека Алиева из аренды, будет полный комплект


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 17:22) #
  • -2
  •  (8)

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Левый защитник Мойзес имеет предложение от ЦСКА (Москва) и может перейти в российский клуб

Таки опять не славянин??? Бла - вечную схему "eбни на негра" боюсь ждет коренная трансформация - "негр, eбни на негра".

В цыиска всегда будут негры!!!!
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:20) #
  • 0
  •  (4)

Левый защитник Мойзес имеет предложение от ЦСКА (Москва) и может перейти в российский клуб в ближайшие несколько дней. Сумма трансфера ориентировочно оценивается в 2 500 000 евро (R$ 8,5 млн). Коринтианс имеет 80% прав на игрока. Российской стороне переговоры помогает вести бизнесмен Джулиано Бертолуччи, партнер известного Киа Джурабчана, которого связывают давние партнерские отношения с ЦСКА. Так он принимал активное участие в переходе в ЦСКА другого игрока Коринтианс - Жо.


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: www.rusfotboll.ru (Сегодня, 17:16) #
  • -3
  •  (3)

Да классный игрок пусть остаёться, вдруг попрёт.
Регистрация: 14.11.2016
№7 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 17:08) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Butcher
В Бразилии он играл как раз на этом месте

...только пока все истеричные вопли "Место! Место!" приводят только к тому, что нервничать и лаять начинает Овчина, а Витинье скрывается в пальмовой кроне smile

Цитата: Butcher
сейчас все приоритеты селекционной работы – поиск

В ЦКГ в селекционном отделе сплошь индейцы. Зоркий Сокол, Чингачгук Шоколадный Глаз. Они и хрен у себя в штанах ищут с фонарями - но без малейшей надежды на успех smile


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№6 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:04) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Роман Бабаев: Траоре покинет ЦСКА? Пока об этом говорить преждевременно
smile Да об этом не говорить,а уже давно кричать в полный голос нужно. Какой Траоре в "Кубани" и в "Анжи" был и какой сейчас - это земля и небо.
Регистрация: 20.02.2013
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:03) #
  • -3
  •  (13)

Цитата: капля никотина
Витек так обнял пальму, ожидая возвращения в конюшню, что местные агенты вынуждены ему пальцы фомкой разгибать. И разводить костер под пятками - чтобы ускорить радостную встречу.

Еще, говорят, Слуцкий целенаправленно поехал в Антарктиду - молодильные яблоки искать - говорят там они когда-то были, во времена тамошней Атлантиды.

laughing


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 16:54) #
  • -2
  •  (14)

Мы понимаем, что позиция форварда нуждается в усилении, несмотря на возвращение Витиньо.


Да ладно - распродали всех под Витю. Нас ждет фурор.

Тем более Витек так обнял пальму, ожидая возвращения в конюшню, что местные агенты вынуждены ему пальцы фомкой разгибать. И разводить костер под пятками - чтобы ускорить радостную встречу.

Еще, говорят, Слуцкий целенаправленно поехал в Антарктиду - молодильные яблоки искать - говорят там они когда-то были, во времена тамошней Атлантиды.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: s.o.b. (Сегодня, 16:51) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Butcher
В Бразилии он играл как раз на этом месте, тем не менее, сейчас все приоритеты селекционной работы – поиск нападающего.

Для РуФу "...это уже совсем другая история..."
Регистрация: 16.09.2010
№2 Написал: Butcher (Сегодня, 16:48) #
  • +4
  •  (8)

А дописать строчку не судьба?

Мы понимаем, что позиция форварда нуждается в усилении, несмотря на возвращение Витиньо. В Бразилии он играл как раз на этом месте, тем не менее, сейчас все приоритеты селекционной работы – поиск нападающего.
Регистрация: 20.12.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:47) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бабаев: эта Ласосина- Траорец конченый.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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