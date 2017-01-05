Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
10:46
Дэвид Бекхэм поругался с представителем "Формулы-1" из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах (3)
Дэвид Бекхэм поругался с представителем "Формулы-1" из-за мест на новогоднем шоу на Мальдивах (3)
Роман Бабаев: не теряем надежды, что Еременко сыграет уже весной
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб надеется на смягчение наказания для полузащитника Романа Еременко.
Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал хавбека на два года после того, как в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. Позже 29-летний футболист обжаловал это решение.
"По ситуации с Романом Ерёменко мы делаем всё, что возможно. Но подача апелляции – довольно длительная процедура. К сожалению, ждать хороших новостей, а тем более быстро, не приходится. Думаю, рассматриваться всё будет не раньше февраля. Есть ли шанс, что Роман сыграет за ЦСКА уже весной? Это было бы сродни чуду, но мы надежды не теряем. Более реалистичный сценарий, хотя и достаточно непростой, – сокращение дисквалификации. На сколько? Может быть, на полгода", — цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал хавбека на два года после того, как в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. Позже 29-летний футболист обжаловал это решение.
"По ситуации с Романом Ерёменко мы делаем всё, что возможно. Но подача апелляции – довольно длительная процедура. К сожалению, ждать хороших новостей, а тем более быстро, не приходится. Думаю, рассматриваться всё будет не раньше февраля. Есть ли шанс, что Роман сыграет за ЦСКА уже весной? Это было бы сродни чуду, но мы надежды не теряем. Более реалистичный сценарий, хотя и достаточно непростой, – сокращение дисквалификации. На сколько? Может быть, на полгода", — цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.