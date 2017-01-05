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Роман Бабаев: не теряем надежды, что Еременко сыграет уже весной

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб надеется на смягчение наказания для полузащитника Романа Еременко.

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА дисквалифицировал хавбека на два года после того, как в его допинг-пробе обнаружили следы кокаина. Позже 29-летний футболист обжаловал это решение.

"По ситуации с Романом Ерёменко мы делаем всё, что возможно. Но подача апелляции – довольно длительная процедура. К сожалению, ждать хороших новостей, а тем более быстро, не приходится. Думаю, рассматриваться всё будет не раньше февраля. Есть ли шанс, что Роман сыграет за ЦСКА уже весной? Это было бы сродни чуду, но мы надежды не теряем. Более реалистичный сценарий, хотя и достаточно непростой, – сокращение дисквалификации. На сколько? Может быть, на полгода", — цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".
Теги: Еременко Бабаев ЦСКА
Сегодня, 19:17
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15
(4)
№15 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 20:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Для упоротых ослодебилов из наркоманской команды: торчки! Заголовок - ДОСЛОВНАЯ ЦИТАТА УПОРОТОГО ПАРХАТОГО ИШАКА!
Это было бы сродни чуду, но мы надежды не теряем.

Хватит уже демонстрировать свое ослоумие и неполноценность. И так всем ясно, что вас усыплять пора.
Именно поэтому так и деградировал футбол в России - в него понатащили голубых недоумков. Одни вон рассказывают, что купив за 40, продав за 7 миллионов - они якобы ЗАРАБОТАЛИ, другие в упор не понимают слова своего пейсатого хозяина... С русским языком в синагоге, видно, беда


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№14 Написал: login kinogreen.ru (Сегодня, 20:15) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
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Регистрация: 11.05.2015
№13 Написал: Don Kaver (Сегодня, 20:07) #
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Регистрация: 5.01.2017
№12 Написал: Gor68 г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: кандид
Заголовок от дебила

Согласен. Но вынужден признать, что на сей раз это не заслуга русфутбола. Заголовок позаимствован из источника. Видимо, "СЭ" тоже начали дразнить "свинок-неадекватов"
;, не умеющих читать дальше первой строки. wink
Регистрация: 22.09.2009
№11 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 19:58) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
скорее ещё добавят.
пока ещё никого на наркоту не амнистировали.
Регистрация: 14.04.2008
№10 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 19:54) #
  • 0
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дисквалификацию не изменят процентов на девяносто,так что парень на два года забудь о футболе ,лови рыбу ,собирай грибы и ягоды в экологически чистой суоми.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 19:46) #
  • +1
  •  (3)

искренне переживаю за ерёму, надеюсь хоть месяц ему скинут
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 19:44) #
  • -4
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Походу они все там под кайфом .

По теме - пора тупо посадить наркомана в дурку за употребления, а половину ЦКГ, похоже, за распространение, и начать с бабайки пейсатой


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№7 Написал: скальп (Сегодня, 19:37) #
  • -3
  •  (7)

реально ослы,ему еще сверху накинуть могут
Регистрация: 24.12.2016
№6 Написал: Веселый17 (Сегодня, 19:30) #
  • -8
  •  (8)

Историю ослы переписали став лыжниками.... Теперь они пишут сказки...а стадо вислоухих схавают... как красно синие гамбургеры....
Регистрация: 2.01.2017
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:28) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Дождитесь наркомана!

А вообще-
Наркомана дисквальнули за кокс.
Дисква справедлива и заслуженна

Но эти Гиенер, Бабайка-все равно- упорно и упорото журчат про какието чудеса.


Походу они все там под кайфом .


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:26) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Работяга
Цитата: Volodia379
Сыграть то он может только во что: в шашки или дурака?

Именно в тебя.

Не далекий. Реально смотри на вещи в связи со скандалами вокруг допинга у нас в стране!
Регистрация: 11.04.2016
№3 Написал: кандид (Сегодня, 19:24) #
  • +1
  •  (1)

Заголовок от дебила
Регистрация: 29.09.2016
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 19:22) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Volodia379
Сыграть то он может только во что: в шашки или дурака?

Именно в тебя.
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:20) #
  • +1
  •  (7)

Сыграть то он может только во что: в шашки или дурака?
Регистрация: 11.04.2016
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