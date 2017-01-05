Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Мервель Ндоки может перейти в "Спартак"

Полузащитник албанской "Тираны" Мервель Ндоки попал в сферу интересов "Спартака", утверждает "Матч ТВ".

18-летний игрок сборной Конго играет слева и в центре полузащиты, он привлек внимание скаутов скоростью, дриблингом и видением поля. "Спартак" рассматривает Ндоки в качестве альтернативы Жано Ананидзе. В текущем розыгрыше чемпионата Албании Ндоки провел 15 матчей, забил 4 гола и получил 2 желтые карточки.
Теги: Спартак Трансферы
Сегодня, 20:17
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Don Kaver (Сегодня, 20:30) #
  • 0
  •  (0)

Ресурс с прогнозами на теннис. Информация с фиксированным исходом с первых уст. Скидки до 90% с бонус кодом " First". Сайт - wintennis.in
Регистрация: 5.01.2017
№1 Написал: login kinogreen.ru (Сегодня, 20:22) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
зайдите , оцените мой сайт. http://kinogreen.ru просто интересно ваше мнение


--------------------
kinogreen.ru - онлайн кинотеатр
Регистрация: 11.05.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.