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Мервель Ндоки может перейти в "Спартак"
Полузащитник албанской "Тираны" Мервель Ндоки попал в сферу интересов "Спартака", утверждает "Матч ТВ".
18-летний игрок сборной Конго играет слева и в центре полузащиты, он привлек внимание скаутов скоростью, дриблингом и видением поля. "Спартак" рассматривает Ндоки в качестве альтернативы Жано Ананидзе. В текущем розыгрыше чемпионата Албании Ндоки провел 15 матчей, забил 4 гола и получил 2 желтые карточки.
18-летний игрок сборной Конго играет слева и в центре полузащиты, он привлек внимание скаутов скоростью, дриблингом и видением поля. "Спартак" рассматривает Ндоки в качестве альтернативы Жано Ананидзе. В текущем розыгрыше чемпионата Албании Ндоки провел 15 матчей, забил 4 гола и получил 2 желтые карточки.
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