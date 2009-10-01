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Дмитрий Селюк: трансфер Траоре в "Малагу" сорвался

Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил, что "Малаг" после смены тренерского штаба больше не заинтересована в заключении соглашения с футболистом.

"Все было готово, "Малага" направила все документы, ЦСКА был в курсе, я проделал работу профессионально, но "Монако" что-то не устроило. Теперь у "Малаги" новый тренер, уже взяли другого футболиста. Сейчас в "Монако", видимо, понимают, что проспали хорошую сделку.

Что касается других вариантов, то пока что все только выходят на работу после Нового года. Вообще, в зимнее трансферное окно редко совершаются большие сделки с хорошими зарплатами. Большие деньги предлагают только в Китае, но не все хотят в Китай", — приводит слова Селюка "Р-Спорт".
Теги: Селюк Траоре Монако Малага ЦСКА
Сегодня, 21:02
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9
(1)
№9 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
На скотобойне тоже очень интересовались
Регистрация: 22.03.2014
№8 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 21:25) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Одиссей
Большие деньги предлагают только в Китае, но не все хотят в Китай", — приводит слова Селюка "Р-Спорт".
smile Как бы Селюк не изгалялся,но Траоре в таком состоянии даже в Монголию не возьмут. Какой к черту Китай?

на птицефабрику к Адамову можно
Регистрация: 27.08.2008
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:17) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Савелий
Селюк, ты облажался...))

Да нет. Облажался Гинер.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:15) #
  • +2
  •  (2)

Селюк, ты облажался...))
Регистрация: 28.12.2015
№5 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:13) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Большие деньги предлагают только в Китае, но не все хотят в Китай", — приводит слова Селюка "Р-Спорт".
smile Как бы Селюк не изгалялся,но Траоре в таком состоянии даже в Монголию не возьмут. Какой к черту Китай?
Регистрация: 20.02.2013
№4 Написал: Ли Харви Освальд (Сегодня, 21:11) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Сейчас в "Монако", видимо, понимают, что проспали хорошую сделку.

У них в ЦКГ даже агенты - наркоманы smile


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Пора, товарищи, брать коня за рога!
Регистрация: 18.12.2016
№3 Написал: Vados (Сегодня, 21:08) #
  • -4
  •  (6)

tfu,
Теперь в Цкг бомбить начнет
Регистрация: 1.12.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:05) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Сейчас в "Монако", видимо, понимают, что проспали хорошую сделку.


joy


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 21:03) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Как же лучший нападающий мира, по версии Селюка, никуда не сможет перейти?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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