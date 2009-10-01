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Дмитрий Селюк: трансфер Траоре в "Малагу" сорвался
Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк сообщил, что "Малаг" после смены тренерского штаба больше не заинтересована в заключении соглашения с футболистом.
"Все было готово, "Малага" направила все документы, ЦСКА был в курсе, я проделал работу профессионально, но "Монако" что-то не устроило. Теперь у "Малаги" новый тренер, уже взяли другого футболиста. Сейчас в "Монако", видимо, понимают, что проспали хорошую сделку.
Что касается других вариантов, то пока что все только выходят на работу после Нового года. Вообще, в зимнее трансферное окно редко совершаются большие сделки с хорошими зарплатами. Большие деньги предлагают только в Китае, но не все хотят в Китай", — приводит слова Селюка "Р-Спорт".
"Все было готово, "Малага" направила все документы, ЦСКА был в курсе, я проделал работу профессионально, но "Монако" что-то не устроило. Теперь у "Малаги" новый тренер, уже взяли другого футболиста. Сейчас в "Монако", видимо, понимают, что проспали хорошую сделку.
Что касается других вариантов, то пока что все только выходят на работу после Нового года. Вообще, в зимнее трансферное окно редко совершаются большие сделки с хорошими зарплатами. Большие деньги предлагают только в Китае, но не все хотят в Китай", — приводит слова Селюка "Р-Спорт".
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