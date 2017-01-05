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Агент: "Спартак" действительно следит за Ндоки

Агент полузащитника албанской "Тираны" Мервеля Ндоки подтвердил, что "Спартак" интересуется его клиентом.

"Когда я привез Мервеля в Албанию в него никто не верил. Но он показал себя с лучшей стороны и всех удивил. Уверен, Ндоки может играть в топ-команде из России и "Спартак" действительно следит за ним. Но это скорее вопрос на перспективу", – приводит слова агента Ндоки Шкумбина Кормемети "Матч ТВ".
Теги: Спартак
Вчера, 23:22
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