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Тимофей Калачев: если утром ты просыпаешься и у тебя ничего не болит, то, значит, ты умер

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев отметил, что его постоянно мучают различные боли.

"В 35 лет всё болит. И, в основном, конечно же, тревожат суставы. За столько лет всё было побито-перебито. Никуда от этого не денешься. Если утром ты просыпаешься и у тебя ничего не болит, то, значит, ты умер. У меня ещё есть контракт полтора года и я хочу его с удовольствием доиграть, пока силы есть, желание есть", - цитирует Калачева ctv.by.
Теги: Калачев Ростов
Вчера, 23:22
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№1 Написал: Савелий Россия (Вчера, 23:36) #
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Тимош, Здоровья тебе!!! Поучи молодняк пластаться...!
Регистрация: 28.12.2015
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