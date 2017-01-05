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Юрий Газзаев: Зуйкову пожелал удачи в "Зените"

23-летний защитник "Волгаря" Сергей Зуйков в ближайшее время может стать игроком "Зенита", сообщает Sportbox. Ранее сообщалось, что петербургский клуб намерен просмотреть футболиста в ходе двух сборов.

По данным источника, Зуйков может начать весеннюю часть сезона в "Зените-2", выступающем в ФНЛ.

"Сергею я пожелал удачи в "Зените". Не в курсе всех нюансов, переговоры вёл не я и пока Зуйков не уволен из клуба — сейчас праздники. Но документы, насколько мне известно, готовятся. Учитывая потерю Зуйкова, мы ждем на контракт нового крайнего защитника", — сказал главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев.
Теги: Газзаев Ю. Волгарь Зенит
Вчера, 23:25
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